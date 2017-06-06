《RUSSELL专栏》今年中国铁矿石进口持续稳定 听任价格大涨大跌

资料图片：中国山东青岛，卡车在港口的铁矿石堆场行驶。 REUTERS/Fayen Wong

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿6月6日 - 今年以来中国的铁矿石进口相当稳定，尤其是与价格的大涨大跌对照起来尤其如此。2017年初铁矿石价格飙升至30个月高点，然后跌入熊市。

最近几周，中国的铁矿石价格大幅下跌，自2015年底至今年3月期间录得的130%涨幅，有一多半已经悉数回吐。

反映现货价格的新加坡交易所铁矿石周一收报每吨55.35美元，较3月16日创下的高点90.16美元下跌38%，但仍远高于2015年底时每吨39.58美元的水平。

中国国内指标--大连商品交易所铁矿石期货的下跌没有那么明显，该合约周一收报每吨435.5元人民币(64美元)，较2月21日的高点636.5元下跌32%。

但这些价格上的波动没有在中国的进口数据中体现出来。中国购买了三分之二的全球海运铁矿石。

根据汤森路透Supply Chain and Commodity Forecasts整理的船舶追踪及港口数据，中国5月海运铁矿石进口量为8,580万吨。

官方初步数据可能在未来几天公布，尽管船运数据未必与海关数据完全吻合，但一直是一项准确的指标，通常较海关数据略保守一些。

若官方数据与船舶追踪的预测相符，那将表示5月进口量较4月海关数据的进口量8,223万吨小幅增加。

船舶追踪数据显示今年以来进口量相当稳定，尤其是以日均进口量来看的话。

1月平均日进口量为272万吨，2月为271万吨，3月为279万吨，4月为274万吨，5月则为277万吨。

**铁矿石价格将重新转为受基本面驱动吗？**

这些数据表明，价格波动与供需基本面无关，而主要是受人气和投机活动影响。

价格之所以被推高，是因为投资者认为，中国政府正在加大基建支出。而基建项目是钢铁需求大户。铁矿石正是用于生产钢铁的原料。

虽然这种观点也有一定道理，但市场也确实涨得太快太猛，而且忽视警告信号的情况持续太久了。

表明涨势过度的信号包括：中国港口的铁矿石库存已飙升至纪录高点；中国货币市场状况出现收紧的迹象等。货币市场状况收紧往往会抑制大宗商品需求增长。

现在的问题是，铁矿石市场到底是正在接近转为受供需基本面驱动，还是价格里面还有泡沫需要挤出。

分析师的看法似乎是市场接近于依照基本面交投，一项路透调查的预期中值显示，铁矿石价格将2017年余下时间维持在当前水平附近。

预估中值显示，中国进口的含铁62%铁矿石现货价格(成本加运费价)第三季料为每吨62美元，第四季料为每吨58美元。

这样的预估略高于当前的现货价格，但非常符合中国铁矿石进口将维持“四平八稳”的预期。

该价格预期似乎认可中国进口铁矿石需求正在以温和而持续的步伐增长。

图表：tmsnrt.rs/2rvxOdw

(完)