（更正）《RUSSELL专栏》拜中国进口需求持坚所赐 铁矿石价格回落或推迟

（因译文有误，小标下第二段应为“5.363亿吨”，而非“5,363万吨”；本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点）

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿9月19日 - 各界几近普遍预期铁矿石价格将很快开始回落，回吐今年高达29%的部份涨幅。今年以来铁矿石价格飙升，令其意外成为表现亮眼的大宗商品之一。

今年铁矿石价格上涨的很大一部分推动力来自于中国的需求。今年前八个月，中国铁矿石进口同比增长9.3%，达到6.6965亿吨。

此外，尚无迹象表明中国对铁矿石的进口需求减弱。船货追踪和港口数据暗示，9月中国铁矿石进口仍将强劲。中国是全球三分之二海运铁矿石船货的买主。

据汤森路透供应链和大宗商品预测所编撰的数据，估计到月底会有9,440万吨铁矿石运抵中国港口。

如果最终数据接近估算的话，9月进口量将是历史第二高值，且为今年进口最高的月份。

值得指出的是，船货跟踪数据与中国海关数据并不完全吻合，原因是二者在船货卸货和被计为已为客户卸货的时间方面存在区别。船舶的预估载货量也有区别。

船货跟踪数据显示的中国今年前八个月的铁矿石进口量就比海关数据要低3.3%。

不过，9月的铁矿石到港量似乎会非常可观，本月前18天在中国港口卸货的铁矿石就达4,923万吨，如果这种势头延续，则整月的进口量将远远高于8,000万吨。

这意味着，尽管对中国钢铁产量过剩存在担忧，但铁矿石需求尚未显露出任何放缓的明显迹象。

不过，过去四周中国现货铁矿石价格有所下跌，在中国中秋节假日前的最后一个交易日9月14日报每吨55.50美元。

这低于8月23日创下的近期高点每吨61.60美元，也较4月21日触及的2016年高点每吨68.70美元下跌19.2%。

**市场趋于悲观**

市场似乎变得有些悲观，因有媒体报导称，中国将更加努力地削减多余钢铁产能，另外全球其他国家持续采取措施对他们认为的中国低价进口钢铁征收关税。

但这些措施能否打压中国实际钢铁产量尚不得而知，因为今年迄今的证据显示效果非常有限，1-8月钢铁产量仅较上年同期下降0.1%，至5.363亿吨。

铁矿石市场参与者似乎仍对今年的涨势有所怀疑，他们对未来几个月的前景更加谨慎。

海运铁矿石供应可能增加，主产地西澳大型新矿Roy Hill增加了产量，而且巴西淡水河谷(VALE5.SA)接近于启动年产9,000万吨铁矿石的S11D项目。

就供应的乐观一面来说，迄今铁矿石价格上涨似乎并未导致中国国内产量再度上升，官方数据显示，7月中国铁矿石产量较6月下降4.4%，年初迄今产量较上年同期减少约6.4%。

中国国内产量下跌以及品位下降，帮助解释了市场对进口铁矿石需求上升的原因，炼钢厂也在买入质量较高的铁矿石，以帮助降低污染。

中国钢铁及铁矿石市场形势有些模糊不清，正如9月17日的路透调查所显示的情况。该调查显示，预计2017年含铁62%的铁矿石运费加成本(CNF)价格每吨料为46.50美元，2018年为48美元，低于2016年预计中的50.90美元。

这意味着分析师预计价格将从目前水准下挫，但不会崩跌。

市场共识合理地反映了现况，供应将接近高位，而需求维持在好于许多人预期的水准。

一如既往令人难以捉摸的是，中国钢铁业的前景，以及中国如何解决其产能过剩问题。(完)