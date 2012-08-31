《Russell专栏》铁矿石基本面看空 与技术指标的偏多讯号相悖离

8月20日在澳大利亚西部拍摄的中信泰富铁矿。摄影： REUTERS/Jim Reagan

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 戴素萍/兰秀娟

路透澳洲朗塞斯顿8月30日电---目前对铁矿石的看法可能达到2008年全球衰退以来最悲观程度,而技术指标则正释出一些迹象,显示可能接近多头转捩点.

亚洲现货铁矿石.IO62-CNI=SI周三跌至每吨90.30美元,为2009年11月以来最低,由於有愈来愈多的证据显示全球最大的铁矿石消费国--中国的需求放缓,因此很难找到看多的交易商.

然同时,在新加坡交易所交易的铁矿石期货已变成极为罕见的正价差,9月合约报每吨86.42美元,较六个月合约贴水7.2%.

正常情况下,铁矿石期货曲线的形状是小幅逆价差,在价格上涨前曲线趋平,在下跌前价差扩大.

曲线变成正价差,即远期交割的价格要高於近期,或许反映了市场极度悲观的气氛.

我曾在8月14日的专栏中指出,曲线趋平是铁矿石可能接近转捩点的迹象,尽管价格可能会进一步下跌.

当时铁矿石价格为每吨112.90美元,六个月期货比近月期货低3.17%.

在铁矿石录得自2008年危机以来的最大一波升势之前,近月合约比六个月合约的升水不到1%.

这波升势始於2009年9月9日,到2010年4月21日结束,价格飙升了145%.

现在和那时之间的差别在於近月合约目前较六个月合约贴水,暗示曲线的形状目前比起铁矿石近年最大波升势之前的形状更加异常.

当然,2009年9月和当前的基本面亦有不同,当前需求正在放缓,而在2009年时需求却在加快.不过值得注意的是,价格快速攀升可能是导致中国2010年铁矿石进口量小於2009年的原因,为过去八年中唯一的一年进口量下滑.

另一个给出多头信号的技术指标是相对强弱指标(RSI).该指标已经挫至4.233,今年的峰值为4月13日所及的84.301,同日铁矿石的价格亦创2012年迄今为止的高位.

通常RSI低於30说明处於超卖状态,高於70为超买.

上次RSI接近这些水准是在去年10月19日,当时RSI处於1.007的底部水准.

去年10月28日至11月18日期间,现货铁矿石上涨26%.

亦值得注意的是,在2009年9月至2010年4月这波大涨之势出现之前,RSI为19.077,随後在2010年4月19日创97.631的高位.

因此,我们目前面临的情况是,期货曲线和RSI均指向铁矿石多头转捩点,但基本面仍非常偏空.

中国最大的上市钢铁制造商--宝山钢铁的一位管理人员周四表示,该公司认为全球铁矿石需求将不会增长,而且在2012年下半年甚至可能下滑.

中国钢铁工业协会亦称,8月该国钢铁制造业的亏损幅度将会扩大,7月该行业录得近3亿美元的损失.

上海钢铁期货周三触及纪录低位,而且交易商认为,钢铁和铁矿石的价格均可能进一步下滑,因为库存规模过於庞大,而且任何政府刺激举措在转换为需求前都可能有滞後.

情势必然会朝中国钢铁厂削减产出以及国内高成本铁矿限制产量的方向发展,这些举措可能对铁矿石价格构成利好因素.

当下,基本面和市场人气所带来的利空作用盖过了期货曲线和RSI所释出的多头技术讯号.这种情况可能会持续几个月.

但历史经验表明,情势将会反转,而且到了反转之时,价格上涨之势可能会很强劲.(完)

--译文审校 石冠兰/高琦

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