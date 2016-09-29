《RUSSELL专栏》OPEC计划减产 艰苦工作才刚刚开始

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿9月29日 - “低调承诺、高调兑现”，这是一个老生常谈的生财之道。石油输出国组织(OPEC)在承诺减产的问题上一直含糊其辞，就是践行了这个策略。

事实上，大家认为OPEC根本不可能在本周的阿尔及利亚非正式会议上达成产量协议，而这个看法也在OPEC能源部长的讲话和访谈中不断得到强化。

但OPEC最终承诺，从年底开始将日产量减少至多74万桶；这个经常陷入激烈争执的产油国组织八年来首次达成减产协议。

这一临时性协议使布兰特原油价格周三最高飙涨6.5%，触及每桶48.96美元的高位，体现出给市场带来惊喜的好处。

但真正的问题在于这是否是油价持续上涨的开端，而这在很大程度上取决于OPEC的实际做法，以及其他产油国如何回应。

首先，姑且不论达成协议的冲击程度，OPEC实际上只是把问题推到11月的会议再处理。

不过，虽然这项初步协议并未论及细节，但其重要性可不容小觑。

OPEC是一个近来被区域对立情绪撕裂的组织，这使得其效率与可信度大降。

最大产油国沙特与未来的第二大产油国伊朗之间的紧张关系昭然若揭，因此光是两国能达成即便是原则上的共识这一点，已经堪称一大成就。

现在实质性的工作须在11月完成，每个OPEC成员国需考虑自己要准备的工作，以使OPEC石油产量从当前的每日约3,324万桶降到刚商定的3,250-3,300万桶。

减产的大部分重担似乎都将落在沙特肩上，这不仅仅因为沙特是最大的产油国，还因伊朗和伊拉克等产油国仍试图提高产量。

由于国内冲突，利比亚、尼日利亚等OPEC成员国目前的石油产量远远低于历史水平，而委内瑞拉和安哥拉等陷入财政危机的国家则无法承受减产。

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)已在周二暗示过这一点，称在限产计划中允许伊朗、尼日利亚和利比亚“按最高水平生产合理”。

鉴于伊朗希望将产量从当前的每日360万桶提高到400万桶左右，为实现OPEC每日减产约74万桶的目标，该组织其它产油国每日将不得不减产超过110万桶。

**沙特以及非OPEC产油国至关重要**

OPEC成员国乐于减产这件事很微妙，不同于那些较小成员国象征性的减产。

基本上得看沙特是否准备减产高达约100万桶/日，约莫当前产出的10%。

从简单的算术可得出，若减产10%，则价格至少需上涨11%，才能弥补失去的收入；这代表布兰特原油得涨到每桶60美元左右并维持下去，沙特负担这部分减产在财务上才是说得通的。

这可能意谓着沙特会迫使伊朗限产，也会对伊拉克施压，宣称单靠沙特承担所有的苦痛是不可行的。

另一个变数就是全球其他产油国的反应为何。

俄罗斯身为OPEC以外最大产油国，若确信这将导致油价持续上扬的话，可能准备加入减产的行列。

但美国原油产量很可能逆转近期的跌势，开始再度回升，因为当地产油业者除了谋利的动机以外，无须承担任何其他的义务。

根据能源资料协会(EIA)，美国10月页岩油产量料将连续第11个月下降。

但高油价可能促使美国原油产量急速反转，因为页岩油业者已显示出他们可迅速拉高产量。

油价倘若持续上涨，加拿大及巴西等非OPEC产油国也有可能增产。

整体而言，对于OPEC自2008年以来首度达成的协议能否确实执行，以及执行是否会有效，各界有充分的理由抱持怀疑的态度。但这份协议确实显示，觉得OPEC气数已尽的人可能要等一阵子才能盖棺定论。(完)