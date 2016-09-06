《RUSSELL专栏》沙特与俄罗斯想烘焙出一块油市魔法布丁

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/Clyde Russell

路透新加坡9月6日 - 沙特与俄罗斯宣布要成立一个联合工作组，并通过这个工作组在全球油市展开合作。对此，人们最多也就是报以几声冷笑。

虽说周一的媒体报导确实提振了原油价格，交易员再次对这场冻产/不冻产肥皂剧的最新剧情做出反应，但这条消息却毫无实质性内容可言。

在大肆鼓吹的产量冻结问题上根本没有任何承诺，沙特能源部长法力赫说他们并不急于限产，尽管未来有这种可能性。

不过我们还是先就事论事吧，讨论一下沙特-俄罗斯工作组在监控和报告全球油市当前及可能出现的状况时可能会有什么发现。

实际上，他们可能根本不需要什么工作组来告诉他们，因为他们本来就知道，如果全球油价真的上涨，那么像美国页岩油企业这些机动生产者就会恢复生产。

实际上，即便是在当前布兰特原油报每桶47.67美元的情况下，来自美国和加拿大的原油在中国市场上或许依然有竞争力。中国是全球第二大石油进口国。

价格评估机构阿格斯的新测算显示，运往中国的美国西德克萨斯中质油(WTI)和加拿大西部重质原油的成本加运费价格已经具有竞争力。

阿格斯中东和亚太原油副总裁Alejandro Barbajosa称，美国解除原油出口禁令，为更多的石油从墨西哥湾向东流入亚洲市场提供机会。

Barbajosa周一在新加坡举行的阿格斯原油论坛上称，从休斯顿运往中国的WTI，已经比一些来自西非和东南亚的轻质低硫原油便宜。

Barbajosa还称，与伊拉克巴士拉重质原油等中东原油和拉美船货运抵中国的价格相比，加拿大标准重质原油（Western Canadian Select）当前的价格也同样具有竞争力。

虽然这并不意味着亚洲市场将充斥美国轻质原油和加拿大重质原油，但却为炼厂提供了更多的供应选项。

如果像沙特和其他中东产油国以及俄罗斯最终设法限产，甚至削减对亚洲客户的供应，那么这一点则特别重要。

倘若通常不会流入亚洲的原油在目前的价格水平仍有利可图，当油价升至接近每桶60美元时，其只会变得更具竞争力，而这样的油价，无疑是主要产油国乐于看到的水平。

**产油国的两难困境**

实际上，沙特和俄罗斯等主要石油出口国处于左右两难的境地。

如果它们可以藉由限产来操纵油价上涨，那么将只会导致闲置产能重振旗鼓，并促使冻产协议之外的产油国大幅增产。

这将会令油价升势受抑，且随着更多的原油流入全球市场，油价可能会回到近期的低位每桶30美元不到。

这亦又将让大型产油国回到不乐见的市场份额争夺战，从而必须在以较高价格出售较少石油，或是保住市占率但接受较低收入之间，做出抉择。

沙特、俄罗斯和其他大型产油国最终所希望的是，油价能让它们维持最低限度的产量，但又能高到足以减轻它们的财政压力。

这样的最佳价位可能是每桶55美元左右，但要达到该价位且保持在该水准并不是件容易的事。

这就是为什么当前包括会议、声明、传言和揣测在内的一切计谋可能会持续一段时间，因产油国试图操纵并守住价格。(完)