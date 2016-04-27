《RUSSELL专栏》大宗商品狂飙之后 铁矿石前景不错铝堪忧

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿4月27日 - 假如说市场从近期商品价格大涨中形成了某种共识，那便是商品价格这般如火如荼的涨势缺乏基本面理由，因此总体上属投机性质。

假设这一市场共识是正确的，那么可以顺理成章地推测出，商品市场会在某个时候退热，商品价格将会企稳或回落。

此外作出以下推测也属合理：鉴于在供需态势方面存在差异，部分商品比其他商品更有理由上涨。

那么接下来的问题便是，哪些商品能更多地守住阵地，哪些商品最容易受到更大幅度回调的冲击。

铁矿石和钢铁等商品或许最有条件守住部分涨幅，而铝等商品价格则有攻城容易守城难的危险。

造成这种情况的主因在于中国经济的动态变化、以及全球主要大宗商品消费国的相关各部门为挤出近期泡沫所作的努力。

上海期交所期铝自年初以来已跳涨约17.6%，至周二收在每吨12,840元人民币(1,981美元)，接近10个月高位。

伦敦指标期铝涨势则没那么猛，但截至周二收盘的每吨1,648美元，仍较去年底上涨了9%左右。

和钢及铁矿石不同，铝的问题在于其供需平衡尚未出现正面转变，情况可能反倒是相反。事实上，中国国内外铝产量近来似乎一直在增加。

这里刻意用了“似乎”一词，是因为对中国数据的准确性有相当程度的怀疑，按月的变化似乎与实际可能情况出入甚大。

根据国际铝业协会(IAI)，中国3月产量262万吨，或84,500吨/日，高于2月的71,400吨/日。IAI的数据是从中国有色金属工业协会取得。

“你在跟我开玩笑吧？”位于北京的谘询顾问公司AZ China在4月22日的一篇报告中称。“2月日产量减少11%，到3月又增加19%，这让我们能相信吗？”

“假定每个炼炉日产量为2.5吨，那就意味着3月1日突然有5,400个炼炉突然开始生产。就相当于10个炼厂在2月29日还闲置后，3月1日又恢复全负荷运作，”AZ China称。

**刺激举措温和提振铝市**

如果说这个数据有什么价值的话，那么只是说明中国铝产量再次攀升。鉴于上海期铝价格上涨，以及炼厂针对涨价而恢复生产的历史纪录，这样看来，说中国增产言之有理。

国际铝业协会(IAI)称，3月除中国外的铝产量为214.6万吨，高于2月的202.7万吨，日产量从前月的69,900吨降至69,200吨。

这意味着其他地方产量下降实际并未抵消中国产量上升，说明铝只能要么找到买家，要么成为库存。

中国国内铝销量会提高吗？就中国而言，铝市前景并不如钢铁市场可能的情况那么乐观。

大宗商品之所以上涨，部分原因在于，有观点认为，中国在加大建设和基础设施支出，以带来经济动能。

如果真是这样，那对于钢铁以及制造业所需要的大宗商品，如铁矿石、炼焦煤和锌锰等小金属，自然是好事。

但是对铝而言，尽管也用于建筑领域，可最主要的用途还是在车辆和设备的制造以及包装等零售应用方面。

而后面这些领域并不一定会从中国刺激性支出加大中受益良多，也就意味着，铝可能并不会见到像铁矿石和钢铁那样强劲的需求。

今年以来，大连商交所铁矿石合约飙升近60%，上海期交所螺纹钢期货跳涨50%，说明它们的表现要远远好于铝。

而且有迹象表明，钢铁需求在上升，且主要铁矿石生产商中形成一定供应纪律，这都表明钢铁和铁矿石价格的上涨并不全是投机泡沫。

但是对于铝，就很难这么说了。目前看来，似乎是铝价在供需平衡恶化背景下仍一路上扬。(完)