《RUSSELL专栏》中国5月铁矿石进口续强 澳洲巴西顺势扩大市场份额

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell；编译 王洋/李爽/孙茉莉/高琦

路透澳洲朗塞斯顿5月23日 - 中国5月铁矿石进口料仍保持近期的强劲势头，而主要进口来源澳洲和巴西继续从较小的竞争者手中攫取市场份额。

根据汤森路透大宗商品研究和预测所整理的船舶追踪数据，本月中国的铁矿石进口量可能在8,476万吨左右。

这要比4月海关官方数字8,392万吨有温和的增长，但稍低于3月的8,577万吨。

由于时间方面的问题，船舶追踪数据与海关数字不会精确吻合，但今年前四个月误差仅为1.5%。

数据显示，到5月31日预计应有547艘船舶已在中国港口交卸铁矿石，不过有可能其中一部分船舶会延迟停靠，这些船货将因而算进下个月的官方数据。

中国国内钢厂目前正继续高速生产，因寄望基础设施支出增加和建筑活动回温将支持钢铁需求劲升。因此，当前中国铁矿石进口强劲的态势是合理的。

国际钢铁协会数据显示，中国4月粗钢产量较上年同期增长0.5%至6,940万吨。

这略低于3月7,070万吨的创纪录产出规模，但值得注意的是，4月日产出231万吨超过3月的228万吨。

中国铁矿石需求显现相当不错的前景，但可能存在一个利空因素，即港口铁矿石库存上升。中国是全球最大的铁矿石进口国。

据中国联合钢铁网(Custeel)数据CUS-STKOT-IORE，上周港口铁矿石库存为2014年12月以来首次突破1亿吨，从5月13日止当周的9,900万吨升至5月20日止当周的1.0104亿吨。

这说明，钢铁企业对铁矿石的消化速度不如进口那么快，但库存仍低于2014年6月触及的高位1.134亿吨。

铁矿石进口数据还显示，在对中国出口铁矿石方面，澳洲的主导地位上升，巴西地位则下降。

据汤森路透旗下Commodity Research and Forecasts，今年前五个月，澳洲对中国出口2.71408亿吨铁矿石。

这相当于占中国同期进口总额4.05364亿吨的66.9%，远高于巴西所占20.9%的份额。

与2015年官方数据相比，汤森路透测算的澳洲1-5月66.9%的市占率，要高于去年全年该国所取得63.7%的成绩。

巴西今年头五个月的市占率扩大至20.9%，超过2015全年20.1%的份额。

今年前五个月中国进口的铁矿石中，澳洲和巴西总计占到87.8%，高于去年全年的83.8%。

**小厂产量减少，并未出局**

南非在中国的铁矿石进口中排名第三，今年前五个月向中国出口了16,01万吨，占到3.9%的份额，低于上年的4.7%。

第四大供给国--乌克兰1-5月的市占率降低到1.4%，去年全年为2.1%。

这一切都表明，对那些较小的铁矿石生产商而言，要想同澳洲和巴西这些巨擘竞争越发困难。

但这反过来也表明，低成本的矿业巨头也非常难以把小型竞争对手完全挤出市场，这一点或许和预想的并不一样。

以力拓(RIO.AX)和必和必拓(BHP.AX)在西澳洲的矿山为例，开采铁矿石并把矿石运送到出口港的成本已降至每吨13-15美元，这样看起来，似乎只有巴西的淡水河谷(VALE5.SA)才有能力与之竞争。

但实际情况却是，南非的Kumba Iron Ore (KIOJ.J)也能够勉强支应，并且加拿大和智利等地的其它生产商亦都能够继续生存。

的确在南非以外，其它矿商占据的市场份额非常小，加拿大和智利矿石在中国进口铁矿石中所占的比例各自仅有1%左右，但关键在于，这些矿商在今年头五个月的市场份额与2015年同期差不多。

三大铁矿石生产巨头虽然拥有各种优势，但看起来却无法彻底挤出那些较小的竞争对手。

这意味着在铁矿石需求没有大幅反弹的情况下，铁矿石价格难以发动持续的涨势，因各家矿商仍将为了争夺市场份额而激烈竞争。(完)