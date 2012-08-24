《Russell专栏》商品荣景并未终结 仅步入休眠期

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 石冠兰/戴素萍/王翔琼

路透澳洲朗塞斯顿8月24日电---认为这波商品荣景已告终结的看法有失偏颇,因为对於荣景构成要素的定义取决於你代表哪一方.

全球最大矿企--必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)周三公布获利降低,同时搁置了400亿美元的澳洲矿业项目.对於究竟出了什麽问题,澳洲陷入了一场纸上谈兵与言辞论战.

对於澳洲央行总裁史蒂文斯而言,荣景远没有结束,因经济以潜力水准增长且通胀受抑.

对史蒂文斯来说,一些考虑中的资源项目因成本压力而无法成行并不是问题,因为未来两年仍有大量机会.

史蒂文斯认为,即便荣景的资本投资阶段结束,也会被新矿的液化天然气工厂的实际商品出口所代替.

对於力拓(RIO.AX)执行长艾博年而言,首先根本就不存在什麽商品荣景期,即便目前中国处於周期低点对商品价格构成打击,但商品价格长期向好的前景并未改变.

澳洲的政治人物纷纷表态,资源部长Martin Ferguson率先声称资源荣景已经结束,这让他在工党为首政府的党内同僚大感吃惊.澳洲政府把它们的信誉押注在把从大宗商品所获取的收入来支应慷慨的社福支出.

他之後澄清,他的意思是商品价格已经触顶,但数以10亿计美元的投资项目仍将持续.

当然,反对党自由党领袖Tony Abbott则试图把荣景结束归咎於政府新推出的碳排放税和矿业资源租赁税.民调显示,如果今天举行大选,Tony Abbott被认为是最有可能挤下澳洲总理吉拉德(Julia Gillard)的人选.

由於新税对必和必拓的Olympic Dam铜矿扩张计画影响不大,Abbott的观点基本上是错误的,但他是以迂回的方式点出正确的问题,即较高的成本正令开发项目承受压力.

因此,在我们可以对商品荣景的重要迹象做出评断前,重要的是要先决定好究竟什麽才是我们应该要谈论的.

首先,全球所消费的大宗商品的数量有所增加,主要是由急速工业化和都市化的中国和印度所带动.

其二,因为第一个因素所带动的需求远超过供给能力,大宗商品价格上涨.

在荣景的第一阶段,价格攀升的速度远快於供给增速,2008年的全球金融危机让这个过程戛然而止.

我们目前就处在第二阶段,这时投资者开始担心必和必拓和力拓等资源公司作出的供给反应会超过需求的增长,尤其是当下中国经济成长放缓、欧洲陷入衰退且美国复苏道路坎坷.

人类的主要缺点之一是认为当前发现自身所处的境况将无限期的继续存在,就连美国联邦储备理事会(FED)前主席格林斯潘(Alan Greenspan)等大人物也不能幸免.

同样值得注意的是荣景从来就不是直线向上,总会有起伏.

欲浏览澳洲2013年资源成长预估相关图表,请点击:(link.reuters.com/tuk22t)

欲浏览大宗商品自触顶以来的价格走势相关图表,请点击:(link.reuters.com/xyx96s)

那麽,先来看看大宗商品需求的数量公式.

是否有人真的相信中国和印度将停止工业化和城市化?

答案是没有,因此未来几年全球对原油、铜、铁矿石和煤炭等主要大宗商品的需求将很可能持续上涨.

毋庸置疑,它们或许不会像过去八年的海运铁矿石那样实现两位数字的增长,但正如任何分析师都可以告诉你的那样,较大的初始基础即便只有很小的百分比增长,都意味着实际需求量将大涨.

接下来的问题就在於供给反应是否过度,这里的证据值得商榷.

短期来看大部分主要商品看似拥有充足供应,尤其是若中国需求确实放缓的话,但尽管近几个月来中国工业生产增长趋疲,需求却并未放缓.

但假设中国和印度未来几年平均年增长率在8%,商品需求将因此大增.而随着新矿产和能源项目投资的放慢,可能会产生供给缺口.

在澳洲央行总裁和各大资源企业执行长们的乐观评估背後,正是这种长期前景在发挥作用.

但在当前环境下,如果必和必拓和力拓等企业被认为在没有100%确认需求时就花费过多资金在项目上,就会受到投资者的严厉惩罚.

必和必拓推迟投资决定的举动也给澳洲发出一个信号,即轻松的日子已经结束了,现在吸引资本项目的难度加大了.

强势澳元、高劳工成本、冗杂的政府审批,加上澳洲国库部长斯万等工党官员对矿业富翁的厌恶,及各州和联邦政府花样百出的新税收政策,都令投资获批的难度增加很多.

但这并不意味着大宗商品荣景已经结束,只是一轮理所当然的休眠而已.(完)

--审校 丁琦/程琳/田建华

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