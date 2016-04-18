《RUSSELL专栏》多哈会议结果糟糕透顶 摧毁OPEC仅剩的一点信誉

卡塔尔能源部长Mohammad bin Saleh al-Sada在多哈会议的一场新闻发布会上讲话，摄于2016年4月17日。 REUTERS/Ibraheem Al Omari

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 王颖/龚芳/刘秀红

路透澳洲朗塞斯顿4月18日 - 对产油国来说，周末多哈会议的结果糟糕透顶--区区一项冻产协议都未能达成。这使他们之间的分歧，以及在维护自身利益方面的无能在世人面前暴露无遗。

外界对此次会议的期望顶多称得上比较温和，石油输出国组织(OPEC)消息人士预计能达成冻产协议。但最后就连这点可怜的希望也破灭了：沙特坚持要求伊朗参与冻产，而刚刚摆脱制裁束缚的伊朗不愿从命。

从产油国的角度来看，若能达成一个包括伊朗在内的、能改变市场对石油供应量看法的协议是再好不过了。

一个能让人接受的结果是达成协议，把产量冻结在已经接近历史最高位的水平，同时允许伊朗在恢复到制裁前的出口水平后再参与冻产。

但最终结果证明，沙特为了不让伊朗从价格和出口双升中大发横财，不惜忍受更多的痛苦。

周日的卡塔尔会议实际上是给油市按下了“复位键”，让它回到了产油国最初出现一丝限产希望之前的状况。

目前的情况是，油市将只能回到先前的重新平衡之路，且无OPEC或俄罗斯提供一臂之力。

布兰特原油LCOc1周一在亚洲早盘重挫近7%后，跌幅缩减至4%左右。

面对未能达成协议的现实，先前因冀望产油国将达成某种协议而建立的多仓被轧平，因此油价在未来几天有可能进一步下跌。

在接下来的一段时间内，产油国之间可能相互指责；据传俄罗斯及委内瑞拉因眼见沙特毁掉几乎已成定局的协议，而大为恼火。

**未来达成协议的难度增加**

这将使得产油国未来达成协议的难度加大，OPEC的6月2日会议将是其达成某种协议的下一个契机。

就目前而言，OPEC的信誉已然受损，即便未来达成协议也无法修复；因为OPEC须采取可核实的实际行动，方能令当前充满怀疑的市场感到信服。

但是从多哈会议来看，沙特不太可能在伊朗缺席的情况下同意任何事项，而要想伊朗点头同样也是不可能的事情。

尽管这两个OPEC成员国之间的恐怖平衡还在持续，但油市还是需要通过其他途径实现再平衡。

目前对油市再平衡做出贡献的各方实际并不包括OPEC和俄罗斯，因为这些国家近几个月还在以或接近创纪录的高速产油。

然而其他产油国的供应已经在逐步下降，比如加拿大油砂和美国页岩油等。

这一过程可能还是会显得相当缓慢，意味着原油市场或许还会在较长时间内呈现供应过剩局面。

当然，作为等式另一边的需求，其进展同样也会是较为渐进式的，不过更具有建设性意义，尤其是如果中国经济会像近期数据所显示的那样，恢复一定增长动能，而且印度燃料需求继续加足马力增长的情况下。

但现在，市场会将产油商纪律瓦解、以及沙特和伊朗/俄罗斯对立阵营间明显的紧张关系，作为油价再度陷入偏空趋势的迹象。(完)