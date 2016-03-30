《RUSSELL专栏》叶伦鸽派立场削弱美元 令澳洲矿商雪上加霜

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 刘秀红/汪红英/孙国玉/徐文焰

路透澳洲朗塞斯顿3月30日 - 对于大宗商品生产商，尤其是澳洲的这些企业来说，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的最新立场带来了新麻烦。她对利率的谨慎态度有效削弱了美元。

叶伦周二称，鉴于经济前景风险，美联储“在调整政策时宜谨慎行事”。

这意味着，美国利率可能不会像金融市场很多人此前预期的那么快上升，美元因此走弱。

澳元兑美元AUD=D4已较周二低位上涨近2%，高见0.7648美元，今年以来已累计上涨5.3%。

今年以来的涨幅与之前大跌形成鲜明对比。澳元兑美元在今年1月触及0.69低位，较2011年7月所及2008年衰退后1.10附近的高位挫跌37.6%。

澳元自1月创下低点以来一直处于上升趋势，这对于澳洲的大宗商品生产商而言不利。为了在低价环境下生存，这些生产商一直依赖澳元走软来达成成本效率。

以铁矿石为例，大型矿商力拓(RIO.AX)和必和必拓(BHP.AX)开采铁矿石，并运到西澳洲某个出口港口的每吨成本，现在能够压到15美元或更低。

这差不多是三年前的三分之一成本，这凸显出这些矿商成本削减计划的成功。

毋庸置疑，工作方式改进、更高效的机械以及压缩劳动力成本，都对削减成本起到了主要作用，但商品货币走软以及油价下跌，发挥了很大的作用，也是不争的事实。

这在力拓上月公布的年报中便可见一斑。年报显示，澳元汇价每变动10%，会对力拓基本获利造成6.51亿美元的影响。

而澳元今年以来的涨幅已略高于5%。

力拓称，原油价格10%的变化将会给基本收益带来6,500万美元的影响。

虽然这远小于澳元同等波幅所带来的影响，但确实表明，矿业成本很容易受到燃料价格上涨的不利影响，因矿业中设备和交通都十分依赖柴油。

**成本或上升**

如果澳元兑美元不断上升、并且原油价格也如投资经理预期的那样日渐提高，那么矿企想要继续削减成本将更加困难。

矿企甚至可能面临成本再度提高，如果所生产商品的美元价格没有类似涨幅与之匹配，那么将很成问题。

力拓和必和必拓主要利润动力来源--亚洲铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI今年以美元计算的价格累计上涨27.5%，而以澳元计算的价格仅上涨21.6%。

这将给澳洲的矿企带来一些利润压力，这些企业赚取美元收入，但是用本币来支付成本。

随着海运铁矿石的市场竞争日趋激烈，一些相对成本也造成影响。

就成本角度而言，南非的Kumba Iron Ore(KIOJ.J)可能要比澳洲竞争对手更有优势，因为兰特/美元较澳元/美元的表现落后，推动以兰特计算的铁矿石价格今年迄今上涨25.1%。

在煤炭市场，以澳元计算的澳洲煤炭价格已下跌1.2%，即便以美元计价的每周Newcastle煤炭价格指数GCLNWCWIDX上涨3.7%。

而兰特计算的煤炭价格则上扬3.6%，以印尼卢比计价亦仅微跌0.3%。

这意味着，相对于澳洲同业，南非和印尼煤炭出口商享受到少量的额外优势。

虽然这种优势或许不很显眼，但在当前大宗商品价格低迷的时期，每吨成本哪怕仅有几分钱的差异，也有可能决定生死。(完)