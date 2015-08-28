《RUSSELL专栏》汇率波动抵消厄尔尼诺影响 亚洲米价难言强势反弹

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿8月28日 - 市场流行的观点认为，由于厄尔尼诺现象导致稻米减产，加之庞大的库存稳步减少，亚洲大米价格势必上涨。

这种看法也没什么错，但由于经常会出现一些抵消因素，所以强势反弹远非十拿九稳，这一点从近来的米价走势中可窥见一斑。

碎米率为5%的指标泰国白米RI-THBKN5-P1在6月24日创下七年半低点每吨367.50美元，之后反弹10%，到7月17日回升至405美元近期高点。

但随后回落，于8月27日创下362.50美元新低，本轮涨势终成昙花一现。

这部分是受大宗商品整体下跌拖累，还有部分原因是，买家因泰铢THB=贬值而要求更低的价格。

泰铢兑美元自4月创下的年内收盘高点32.33泰铢贬值10%，周四收于35.64泰铢。

泰铢下跌导致以泰铢计算的米价遭受两面夹击，但今年迄今累计跌幅在6%左右，还不到美元计算的米价跌幅13.3%的一半。

泰国的稻米出口竞争对手--越南，情况也差不多。越南盾兑美元VND=较2月初创下的年内高位下跌了6.7%，周四收报22,534。

越南破碎率5%的白米RI-VNBKN-P1今年迄今已挫跌12.9%至每吨337.50美元，但以越南盾来计算则仅下跌8.2%。

在美元后市看涨，尤其是兑新兴市场货币料将走升的情况下，买家可能将向卖家额外施加压力，好让以美元计价的价格保持在低位。

**厄尔尼诺现象临近**

但厄尔尼诺现象为东南亚和澳洲带来乾燥、炎热的天气，而北美的天气则较为潮湿。

天气预测人员不断调升对厄尔尼诺现象的预测。厄尔尼诺现象将持续到明年，并且很有可能造成稻米产量减少，以及澳洲小麦、印度大豆及中国玉米减产。

一旦稻米产量不足，就必须要由库存来填补，但到底还需要多少的稻米呢？而且这是否足以大大降低泰国庞大的稻米库存？在前任政府慷慨支持农户的政策下，泰国稻米库存堆积如山。

印尼是传统的稻米进口国，但正努力自给自足。该国仍预期2015年产量将会增加7%，尽管存在厄尔尼诺现象。

但分析师指出，厄尔尼诺现象可能造成稻米延后收割，并导致今年料将最多进口160万吨的稻米，此举将可协助抑制国内不断升高的米价。印尼米价已是东南亚国家中的第二高。

另一个进口大国菲律宾也计划在2016年扩大国内稻米产出，但2015年将增加进口，以填补今年产量缺口。

菲国政府今年已经买进75万吨，年底前可能再进口25万吨。11月30日之前民间贸易商可能进口多达80.52万吨，适用35%的关税税率。

根据官方数据，中国2015年早稻产量减少0.9%至3,369万吨，这使得中国扩大进口的机率提高。

虽然看来亚洲几个进口大国将会扩大采购，但仍面临大量库存有待消化的问题。

根据联合国粮食及农业组织(粮农组织,FAO)数据，泰国高达1,300万吨的稻米库存实际上可能仅包含约900万吨可食用稻米，因长时间储存导致变质。

稻米出口及价格图表：link.reuters.com/gek35w

粮农组织并表示，在2014年强劲出货后，全球五大出口国的库存正稳定下滑，而库存相对于国内消费及出口的比率将在2015/16年度降至19%，创2007/08年以来最低。

这暗示供应趋于紧张，但同时也表明稻米供应充裕，尽管厄尔尼诺的效应越来越明显。

虽然稻米价格应该会走高，但很有可能不会一路平稳上升，并将会受到汇率波动的影响，因为这些出口国家的货币兑美元扩大贬值，以寻求强化竞争优势。(完)

(编译 汪红英/戴素萍/张明钧; 审校 郑茵/许娜/王兴亚)

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