《Russell专栏》金价受困经济忧虑和疲软实货需求 後市走势难料

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell 编译 梁睿雪/洪曦
路透澳洲朗赛斯顿8月3日电---金价走势仍难以捉摸.一边是一旦西方国家央行被迫进一步放宽货币政策,金价将上涨的预期.另一边则是亚洲实货需求仍旧不振的现实.
过去三个月以来,现货金一直在每盎司1,600美元上下的相对狭窄区间内交投,远低於2月29日所及今年高位1,790.30美元.
虽然金价波动率较低的现象并非不寻常,但金价走向不明之际,正是全球经济前景乌云笼罩之时.
现在中美欧制造业活动似乎同时放慢.摩根大通全球制造业采购经理人指数(PMI)从6月的49.1跌至7月的48.4,第二个月低於50荣枯分水岭.
从2008年全球危机以来,摩根大通指数与金价之间一直存在高度的连动性.PMI上涨或持稳,金价就偏向上行.反之亦然,PMI走软,金价就下跌.
如果这种关系持续,暗示金价可能更偏向于下档,因上月摩根大通指数报48.4,而2月为55.4.
金价在2月末报每盎司1,694.70美元.也就是说,从该水准开始到现在1,590美元左右的水平,金价仅下跌了6.2%.
金价没有跌得更低的原因,可能是欧洲主权债务危机卷土重来风险,且美国联邦储备理事会(美联储,FED)不得不推出第三轮量化宽松(QE3)的机率增加.
这两者都是相当明确的风险,不过形势可能还会出现变数.
2008年以来,欧洲局势一直杂乱无章,所作的努力仅仅足以防止欧元区倒台.这从近来希腊走到退出欧元区的边缘、到最後一刻才留下一事上便可一窥端倪.
美联储也暗示过,第三轮量化宽松这条路可能是其最不想要的一个选项.
欧洲央行和美联储都没有众望所归地采取行动,而只在近期的公开声明中作出了口头表态.
可以肯定,投资者并未涌向黄金上市交易基金(ETF),这是散户与专业基金经理最青睐的投资黄金工具.
近几周来,黄金ETF总体持仓量小升至6,994.5万盎司,但仍低於3月达到的年内高位7,089万盎司.当时西方针对伊朗核计划展开制裁,造成投资者高度担心原油市场供给中断.
这对黄金来说就意味着,目前它只能从西方经济体危机进一步深化的忧虑中得到一些支撑.
这就使得黄金走势在很大程度上取决於实货需求,特别是消费大国中国和印度的需求.
而现在的情形是,中国似乎在买入更多黄金,但不足以抵消印度买需的下滑.
中国今年以来的黄金购买量已赶超印度,成为全球最大买家.由於中国不公布购买规模,因此判断该国需求的最佳指标就是从香港向内地净出口黄金的数量,这是中国购买黄金的主要途径.
今年前五个月,香港至内地的黄金净出口平均每月约44.7吨,高於2011年的平均每月31.6吨.
若今年余下时间保持同样的速度,那麽每月中国进口将增加约13.1吨,一年就是增加近160吨.
但另一方面,印度上半年黄金进口量大跌近59%至250吨,因印度卢比疲弱使得本地金价走高,且政府将进口税加倍.
这意味着,印度上半年的黄金购买量减少了约175吨,这高於中国今年全年可能的黄金进口增量.
下半年印度黄金进口预计也不会大幅反弹,路透调查预测,第三季需求料在135吨,低於2011年同期的205吨.
孟买黄金协会的主席Prithviraj Kothari的看法则要稍微乐观一些,认为下半年印度黄金进口总量料在300吨,意味着全年进口减少30%左右.
但与上年相比,印度2012年黄金需求量还是减少了约235吨,远高於中国可能会额外购买的数量.
各国央行仍在购入黄金,但在2011年大肆增加购买後,今年的购买增速可能会变得缓慢一些,主要买家之一俄罗斯已表示,其购买量将低於2011年的100吨.
黄金实货需求充其量是会持稳,但也很可能延续逐步减弱的趋势,这样来看,只有经济忧虑情绪严重升级,黄金才有希望大幅上扬.(完)
--译文审校 张明钧/隋芬
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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