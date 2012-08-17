《Russell专栏》金价需三足而立 然当前有两足不稳

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 田建华/隋芬/王冠中

路透澳洲朗赛斯顿8月16日电---如果你想知道为什麽过去几个月金价止步不前,看看世界黄金协会(WGC)的最新报告就明白了.这份报告显示,黄金需求降至逾两年来最低.

实际上在去年9月金价创出纪录高位之後,需求下跌如此之快,即便有令人惊讶的事情,那也是金价居然还能持稳在现在这个水平.

第二季以来,现货金没突破过每盎司1,680美元,到也没跌破过1,527美元.当前金价在1,603美元附近,是近期波动区间的中值左右.

尽管第二季黄金需求降至990吨,是2010年第一季以来首次跌至千吨以下,不过黄金价格却持稳.

据世界黄金协会周四公布的报告,第二季黄金需求较第一季下滑10%,较上年同期减少7.1%.

若上半年态势在下半年重演,则今年黄金总需求将为4,180吨左右,较2011年大幅缩水8.6%.

但是黄金需求已经连续四个季度下滑,所以假设下半年需求保持稳定,则有些乐观.

黄金若要恢复上涨趋势,需要有一些条件,而尽管这些条件仍有可能成立,但是现在这些条件满足的可能性要低於几个月前.

首先是欧债危机再次甚嚣尘上,引发资金涌入避险的黄金.

其次是全球主要央行,尤其是美国联邦储备理事会(美联储,FED),推出进一步量化宽松,从而贬值纸币.

第三点,同时也是我认为最重要的一点,是印度以及中国的实货需求必须增加.

作为全球黄金的前两大买家,中国和印度的需求与其财富水平息息相关,人们在感觉家庭财务状况不错时会买得较多.

印度尤其如此.但即使是在中国,也只有存在通胀担忧时,黄金才会被作为投资品买入,而现在通胀对中国显然不是问题.

印度的黄金需求在第二季降至181.3吨,比去年同期减少了38%,较第一季则下降13%.

多个因素造成了印度需求减少,包括一项新税的实施、印度卢比走软以及该国经济增长放慢,虽然这些因素有望在下半年逆转,但可能性不是很大.

就算假设印度下半年的需求将与上半年持稳,那麽该国今年的黄金总需求将约为778吨,比去年的961.4吨要低19%.

这个降幅大概是184吨,而中国的消费增幅预计达不到这麽多,无法加以抵消.

中国第二季黄金需求是144.9吨,较第一季大减43%,沉重打击了黄金多头,他们原认为中国会扮演黄金的救星.

若中国下半年的需求能与上半年相当,那全年总需求将约为800吨,只比去年多出29吨.

随着通胀年率降至1.8%,金价走势孤立且经济增长放缓,很难看到中国需求会在下半年有明显提升.

少了这两个主要买家来支撑实货市场,黄金将会陷入艰难处境.

事後来看,去年触及纪录高点的涨势似乎是建构在三个因素同时发生的情况下.

这些因素分别是,对於欧元区崩解的普遍担忧并伴以量化宽松的希望、央行大规模买进、印度及中国经济情况强劲到足以支撑稳固的首饰需求以及通胀疑虑所带动的投资需求.

印度和中国的通胀忧虑已经降温,两国均面临成长放缓的状况.

尽管欧洲仍有可能崩解,但可能性已经比去年底和今年上半年时低.

美国联邦储备委员会(美联储,FED)和其他主要西方国家央行仍有可能祭出量化宽松措施,但可能性也降低了.

因此现在只有央行的买盘成为黄金的主要支柱,这类买盘确实仍旧强劲,第二季时增至157.5吨,高於第一季的96.7吨.

若下半年维持这样的速度,官方的黄金买进量可能超过500吨,高於2011年的457.9吨.

但这是否就足以为金价提供支撑,尤其是在印度需求减少约180吨之际?

我认为不够.因此,除非中国和印度需求重拾动能且/或欧洲债务危机重燃,金价的风险仍会偏向下档.(完)

--译文审校 王洋/侯向明/石冠兰/隋芬

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。