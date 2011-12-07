《Russell专栏》商品需求难再现前波强势反弹

(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 丁琦

路透新加坡12月6日电---中国的决策层已经松开了遏制经济过热的刹车,并已然开始轻踩油门,但若寄望大宗商品需求出现2008年金融危机过後那样的反弹,就未免太乐观了.

这并不是说中国对某些商品的需求不会升温,只是眼下的需求可能更趋温和且更有选择性,取决於中国决定实施什麽样的刺激措施.

另一点值得注意的是,即便中国对部分商品的需求增加,也难保价格一定会涨,因为发达经济体的需求走弱,可能抵消中国的增长,这与全球从2008年危机中复苏时的那种增长也有所不同.

但随着欧洲主权债危机拖累全球增长,中国若对此决定实施任何刺激措施的话,基於上述因素,哪些商品的上升空间最大呢?

目前为止,中国会采取什麽措施仍不太明确,但还是能找到一些蛛丝马迹.中国的第一步动作是上周调降金融机构人民币存款准备金率. 此举旨在缓解信贷紧张,增加银行的可贷资金,同时不太可能引发地产泡沫重燃或通胀抬头那样的风险,因利率未动.

降低存款准备金率应有助於改善中小企业的生存环境,并鼓励其增加生产和聘雇.或即将出台的另一种刺激措施将以提振内需为目标,可能采取减税等方式,以提高可支配收入.

从某种意义上说,鼓励国内消费是中国可走的最佳路线,因决策者不希望刺激房地产过热,而且对基础设施建设的投入也很可能已足够多.

若中国确实想要刺激消费支出,那麽问题就成了人们将如何消费.明显的候选消费目标是汽车和空调、电子产品等家庭消费品,前者更加突出一些.若汽车销售升温,大宗商品中的原油消费可能会增加,因汽油需求上升.

与欧洲不同,中国人仍更青睐汽油而非柴油动力汽车,柴油燃料更多地被用於重型车和工业领域.放松信贷供应,也可能有助於提振汽车消费,因有更多的贷款获批.

今年初以来,中国汽车总销量维持在趋势水准,月均销售约150万辆.1月的销量最高,达到189万辆,但随後便一路下滑,受利率上升和信贷收紧的影响.

2008年,中国汽车销量在8月触及62.9万辆的低位,但随後反弹,2010年3月的销量已接近该数值的三倍,20个月里增长了175%.

在中国汽车销量飙升的同时,原油进口也大幅增长.

中国原油进口量在2009年2月触及1,200万吨的低位後大幅反弹,到2010年9月接近翻倍,达到2,330万吨,随後因油价升破每桶100美元而出现回落.

仍高居100美元之上的油价肯定会对中国的进口构成拖累,因此2008年衰退之後的那波强劲增长不太可能再现.

但若汽车销售得益於中国的消费支出增加,最快作出反应的大宗商品将是原油.

另两种将受益消费支出增长的主要商品是铁矿石和铜.

这两者是制造白色家电和电器产品所需,当中国与全球其他央行在2008年10月联手推出刺激政策後,铁矿石和铜的进口大幅增长.

2009年1月至2011年1月,中国的铁矿石进口量跳升了111%,至接近6,900万吨,今年1月的进口创下纪录高位.

但由於价格亦创纪录,随後的进口量下滑,但近期铁矿石价格的下跌或吸引中国买家再度扩大进口.

铜的情况亦然,2008年10月到2010年9月,中国的进口量增长了66%,随後因价格上涨而出现进口大降,直至今年6月後出现反弹.

由於目前每吨约7,800美元的铜价远低於10,000美元上方的纪录高位,未来数月中国的铜需求存在增长空间.

但相关图表亦显示,实施刺激措施和进口升温之间存在时间间隔,意味着从政府宣布这些措施到需求增加,将需要几个月的时间.

目前所宣布的温和宽松措施很可能不会对中国的商品需求带来太多积极影响,市场还有待进一步举措的推出,不过今年年内出台的可能性不大.(完)

--译文审校 隋芬

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