《Russell专栏》成本是决定必和必拓等矿业巨头未来表现的关键

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 蔡美珍/田建华

路透澳洲2月8日电---在嘉能可-Xstrata准备合并组成新矿业巨擘的计画,与必和必拓上半年获利下滑至99.4亿美元的消息背後,有关全球顶尖矿业公司成本日增的疑虑正在隐隐发酵.

嘉能可(GLEN.L)与XstrataXTA.L的两位掌门人高谈双方合并的规模效益之际,这起410亿美元合并案能否成功的一大要素,就在於能够多大程度上节省成本.

合并後的新公司所节省的成本,也就是企业界所说的协同效应(综效),有可能达到5亿美元,新公司将设法发挥实力,挑战全球矿业龙头必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)及力拓(RIO.AX)(RIO.L).合并後的新公司将超越力拓,跃居全球第二大.

说到必和必拓,虽然最新公布的上半年获利略低於市场预期,但它的铁矿石资产获利能力强劲捷报,以及它对中国成长放缓表达忧心,才是最受瞩目的消息.

不过有关未来的真正隐忧,特别是关系到扩张计画时,则大多数是与成本上升有关,这也是导致必和必拓获利下滑6%的多数原因.

必和必拓财报图表(link.reuters.com/bec56s)

多家工会都在要求从获利创新高表现分得更多好处,必和必拓和其他企业都在设法抑制工人薪资.

资本成本也在上升,最明显的例子之一就是,力拓在西澳省的铁矿石业务扩张计画,从去年10月的31亿美元,现在已经弹升到34亿美元,整整多了3亿美元成本.

在中国成长情势放缓之际,必和必拓、力拓及嘉能可-Xstrata都要与成本上升奋战,这个事实显示出,这些矿业巨头向大众描绘的整体乐观前景,存在着不少隐忧.

并非这些企业试图隐暪成本上升压力,而是媒体与分析师往往把焦点放在公司声明内容比较刺激的部分,像是获利变化、重大交易、以及对商品需求展望的评论.

但对这些跨国矿业公司而言,真正的挑战将是设法抑制成本,特别是万一欧洲问题对全球经济的拖累大於目前预期,而导致商品价格升速放慢,或甚至逆转.

资源充沛国家的政府,亦有可能同这些企业的员工一样,通过专利费和税收,要求分得更大的一杯羹.

必和必拓的老家澳洲就是一个活生生的例子.澳洲总理吉拉德(Julia Gillard)的政府,寻求向企业利润徵收资源税,并对碳排放征税.

尽管当前只有澳洲对碳排放征税,但寻求方法从这些会下金蛋的矿业公司分得更多利益的国家可不只澳洲.例如南非就在讨论类似的税法议案.

各种新税目侵蚀获利能力,但尚不足以破坏企业的扩张计划,而扩张计划本身给企业带来另一风险.

正如控制成本对於矿商是一大挑战一样,搞清楚全球是否有足够需求消化额外产出是另一难题.

尽管诸如铁矿石和铜等几样大宗商品享受中国工业化带来的需求增长,印度也做出程度较小的类似贡献,但是矿商仍有可能过度投资,并以产量过剩结束这场大宗商品牛市盛宴.

铁矿石步上此一运途的风险看来尤其大.必和必拓、力拓和巴西淡水河谷(VALE5.SA)这三家当前最大的厂商,都计划投资数十亿美元提高产量.

嘉能可与Xstrata合并後谋求在铁矿石市场扩大版图,更是加大了这样的可能性,未来数年可致产量过剩的因素已然齐聚,特别是若中国和印度经济增长速度向可持续水平放缓步伐快於当前预期.

或许很难见到矿业企业经历铝冶炼商的相同命运,但风险确实在累积.

力拓目前试图在全球范围内剥离13个炼铝部门,而美国铝业则称,位於澳洲第二大城市墨尔本附近吉朗的炼厂,因成本上扬而未来难卜.

伦敦金属交易所(LME)期铝价格自2009年以来上涨超过45%,还算不赖.但是和铁矿石.IO62-CNI=SI超过一倍的涨幅比起来就靠边站了.

考虑到矿商对铁矿石展现出的全部兴趣,以及他们在四处大把投资,而铝供应可能因整合而存在减少的可能性,很可能数年光景後,这两种金属的情形就会互换.(完)

--译文审校 张明钧

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