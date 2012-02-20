《Russell专栏》黄金利好因素正在失去光泽

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撰稿 Clyde Russell 编译 程琳/李爽

路透新加坡2月17日电---黄金多头又在大谈特谈2012年黄金需求前景,但有很多理由相信,去年带动金价上涨的部分因素正在消失.世界黄金协会(WGC)预计,2012年情况将强於2011年,实货需求料增长0.4%至4,067吨,为眼下这波长达11年的牛市中纪录最高水准.

代表生产方的WGC侧重有利因素并不奇怪,但上述逻辑是否仍说得过去,是否存在漏洞,还是值得验证一番.人们对中国2012年需求抱有相当大的信心,包括消费者需求与央行需求.看上去,中国人民银行似乎一直在大量买进黄金,但官方数据并未公布,因此不可能确切了解具体的采购数额.

我们可以知道的是,2011年香港对内地出售黄金的数量较前年增逾三倍.香港是中国内地进口黄金的主要途径之一.WGC预计中国将在2012年超越印度,成为头号黄金进口大国,但要实现这一点,得中国央行大量购买黄金才行. 这是因为,2012年中国消费者需求或许不会有大幅增长,如果经济增长一如预期放缓,而通胀保持下滑趋势的话,就更是如此.

参阅中国、印度黄金需求图表,请点击(r.reuters.com/xem66s)

中国去年第四季黄金需求同比增长出现停滞,一改前几个季度增长强劲的局面.WGC承认,中国消费者更倾向於追涨杀跌,而近几周金价基本上都在横盘振荡.况且,随着通胀降温,黄金的保值魅力也会下降,若股市等其他资产类别保持年初积极状态,则会进一步削弱黄金吸引力.

现货金去年12月曾跌至每盎司1,521.94美元低点,之後虽反弹至1,731美元左右,仍低於去年9月所及1,920.30美元的纪录高位.金价去年第四季的震荡走势可能有助於解释中国需求为何低迷.除非金价重新建立明确的上行趋势,否则消费者不太可能再次出手.

印度等其他黄金消费主体又是怎样一种情况? WGC也承认,今年南亚国家黄金需求前景恐怕不妙.该协会称,印度历上需要购买黄金的节庆日减少,加之卢比和整体经济疲弱,都可能削弱需求. 印度卢比兑美元已从2011年低点约54反弹至49.2左右,但仍较2011年上半年多数时间45左右的交投水平疲弱,2011年上半年印度需求最强劲,也并不是巧合.随着印度卢比下跌,金价上涨,印度购买量大幅下滑,2011年第四季需求同比锐减42%. 印度通胀也在减轻,推倒了黄金的另一个利好因素.

事关通胀?

WGC和知名对冲基金人John Paulson等投资者也指出,对全球通胀的担忧是买入黄金的一个原因,尤其是自西方国家继续维持利率在低位,同时又开始印钞以刺激经济成长以来.

其理论依据就是通胀最终将上升,令货币贬值,且提升黄金的储备价值.眼下欧洲的金融危机将促使投资者寻求避险,于是买入黄金,也配合了这种观点. 但步入2012年,欧债危机已经取得一些进展,最终很有可能像过去一年的情况那样,找到解决方案.

美国经济形势近来愈发明朗,投资者可能开始更倾向於重新投资风险资产,比如股市和油、金属等大宗商品等.

担忧通胀高涨的观点还认为,西方国家央行如此不负责任,最後会失控.同时还假定,若经济形势改变,他们也不能或不会改变政策方向.

我觉得,认为美联储承诺低利率政策将维持几年时间的承诺是一成不变,且不会修正的,这种观点非常天真.这一承诺的目的是为了提振企业和消费者的借贷信心,使其不必担心利率上升.但倘若经济成长复苏,通胀压力开始上升,那麽美联储很可能会改变立场,而不是固守以前艰难时期做出的承诺.

因此如果中印两国黄金需求有受抑势头,尤其是零售领域,而且西方投资者可能对整体前景感到更乐观,那麽还有什麽理由看多黄金呢?这基本要归结于央行买盘,尤其是发展中国家央行.

世界黄金协会在周四公布的报告中称,各国央行持有的黄金在过去两年增长逾500吨,预计随着发展中国家寻求储备多样化,这种趋势将持续. 但各国央行需求在多大程度上多样化以及他们在这条路上已经走了多远,很可能起到限制作用.

如果央行继续前两年的买入模式,那麽这肯定会成为一个主要的利多黄金因素.但他们可能会尝试买入其他资产,尤其是如果欧洲出台的解决方案令人信心大增,美国经济形势继续意外好转,情况更是如此.

尽管现在看空黄金无疑还太早,但多头面临的风险却可能超过了黄金投资者的预期.(完)