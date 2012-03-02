《Russell专栏》中国原油和铜进口数据与PMI数据脱节

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell; 编译 李爽/程琳/艾茂林
路透新加坡3月1日电---谈论中国商品需求的时候,总会谈到中国庞大的制造业体质问题,但原油和铜进口似乎与制造业数据脱节.
中国国家统计局和汇丰分别公布了月度制造业采购经理人指数(PMI)数据,也一如既往地令许多人热议中国经济是降温太快还是速度正合适.
原油和铜需求通常象徵着经济增长势头,但预测中国对这两种商品消耗将会增加还是减少似乎没有实质意义.
自2010年末以来,官方PMI和工业生产成长率一直处於下行趋势.PMI从2010年11月的55.2降至2月的51,2011年11月一度达到49的低点.该数据的荣枯分水岭为50,因此PMI数据明显说明,中国工业生产增速一直在放缓.实际上,官方工业生产数据也确实说明了这一点,工业生产成长年率从2010年3月的18.1%降至今年1月的12.1%.
投资者可能担心中国经济引擎减弱,而从许多层面来看这也正是当局的目标,即他们希望在不会导致经济硬着陆的同时为经济过热部门降温,尤其是楼市.
如果工业产值仍以年率化12%的速度增长,那麽中国国内生产总值(GDP)或许就能保持8%以上的增速.这被视作中国实现其社会目标的最低成长水准.然而,如果你认为工业产出增速放缓,意味着一些关键大宗商品的进口增长也在放缓,那近几个月的数据会证明你错了.
参阅中国原油进口数据与官方PMI对比图表,请点击(here)
参阅中国官方PMI、汇丰PMI和工业产值对比图表,请点击(link.reuters.com/feh86s)
去年4月,精炼铜进口量为115,641吨,之後就一直呈现上升趋势. 到12月,精炼铜进口量几乎增长了三倍,达到406,610吨. 原油进口增长则相对缓和,从2011年下半年开始展现上升趋势. 去年6月原油进口为1,970万吨,但到今年1月才增至2,340万吨.
还有一点值得注意的是,按每日桶数衡量的三个进口纪录最高月份中,有两个分别是去年11月和今年1月.
由此看来,工业产出增长状况似乎已与原油和铜进口需求脱节,那我们必须要追问个究竟.毕竟工业生产跟用於生产货物的大宗商品消费本应密切相关才是.
虽然难以从中国获得任何明确答案,但原油和铜两种商品库存的大量囤积或许就是原因.外界认为中国是在耗尽铜库存之後,才开始进行补充,因伦铜价格自2011年2月创纪录高位以来转为下跌.LME三个月期铜在2011年10月时的低点价位,较纪录高位重挫了近34%.
至于原油,中国似乎是在油价下跌阶段加紧买入,此前原油在去年4月触及2011年高位.从去年4月到10月,伦敦布兰特跌幅高达21%.于是问题就变成:这个补充库存的过程是否可能持续?如果按2月PMI数据所示,工业生产增幅恢复上升趋势,那麽看涨情景会变得更加乐观. 但是,中国通常在价格上涨时限制大宗商品进口增幅,特别是在原油涨价时. 布兰特原油已经较10月低点上涨23%,交投在每桶122美元上方.
尽管中国和世界其他国家的经济前景变得更为亮丽,但如果接下来几个月原油进口大致持平,甚至出现下降,并不会令人惊讶.
伦铜也较10月低点反弹26%,每吨报8,462美元左右,这种升势或许也将抑制中国对铜的需求.
这样一来,PMI数据和铜、油进口脱钩的状况在2012年上半年就有可能持续下去.但这一次,可能是PMI上升,而商品进口增幅放缓.(完)
--编译 李爽/程琳/艾茂林;审校 张明钧
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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