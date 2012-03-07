《Russell专栏》中国经济降温并不会妨碍增加商品进口

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 徐文焰/张荻/梁睿雪

路透新加坡3月6日电---既然中国政府已经证实了一个众所周知的看法,即该国经济增长在2012将会放慢脚步,那麽现在是否该对中国的商品需求状况转为看空呢?

当然,部分投资者会将中国把今年经济增幅预估定为7.5%的八年低点视为卖出信号.但不少投资者在匆忙撤退的同时,似乎却忽略了中国总理温家宝周一在全国人大宣读的政府工作报告的真正意义.

温家宝称,工作的重中之重是促进消费需求,同时维持通胀率稳定,以及货币供应与信贷处於"适当水平". 他还表示,政府要"加快构建扩大消费的长效机制",在我听来像是他希望鼓励人们购买房子、汽车和白色家电等商品.

这应该预示着中国对铁矿石和铜等用於建筑和制造业的商品,以及原油和煤炭等用於交通和发电的商品的需求极具韧性. 当然,这并不是说中国2012年商品需求将会继续大增,但仍可能呈现不错的增幅.显然,中国对不同商品的需求增幅也不一样.

我在2012年最看好原油,不过要多加小心,油价不会从当前水平上涨太多,因为如果中国炼厂认为油价过高,就不会补充库存. 中国近几年的原油进口量增幅一直高於经济增幅,只有2011年例外.

浏览中国原油进口与GDP增长对比图表,请点选:(link.reuters.com/cex86s)

去年原油进口量较2010年增长6%,而第四季经济增长率高达8.9%.据此计算出的原油进口增幅与经济增长率之比为0.67,低於2008年至2010年的1.4、1.23和1.78.

去年这个比例下降并非巧合,当年前四个月油价飙升,导致11月前进口下滑,而此後油价下跌,进口又开始回升.还需指出的是,2010年这个比例最高,当时油价大致平稳,布兰特原油年初在每桶81美元,年底仅上涨至不到95美元.即使假设2012年与2011年类似,经济增长率在7.5%的情况下,该比例为0.67意味着原油进口将增长5%.

国际能源署(IEA)预计,中国2012年成品油需求将增长3.9%.这个预估可能有些悲观.IEA预估,中国2012年需求将在每日988.5万桶,国内原油产出加上进口的原油和成品油可以满足需求.中国预计2012年国内原油产量将维持在2.04亿吨不变,约合每日409万桶.

根据IEA数据,每日还有579.5万桶的缺口要靠进口原油和成品油来满足.成品油净进口开始下滑,1月降至每日25.8万桶左右,因更多炼厂产能投入使用.假设2012年净进口平均为每日30万桶,我认为这也是预估区间的上档,意味着中国每日需进口约550万桶原油.这较去年每日进口509万桶高出7.8%.

还值得注意的是,IEA需求数据不包括原油库存.IEA预计,若考虑补充库存,2012年日需求将增加22万桶. 然而,这将取决於油价.若布兰特原油保持在每桶120美元上方,中国除了满足当前的消费需求外,不会增加采购.

再来看其它大宗商品,在经济成长放缓的情况下,进口增长放缓的大宗商品中很可能包括铁矿石.但即使2012年铁矿石需求增长真的放慢,价格也很可能持坚,因纵然中国需求放缓,但印度铁矿石出口降幅更大.

印度上调铁矿石出口税率,因该国试图控制出口并将铁矿石储备用於国内.这一举措将令铁矿石市场供应减少逾3,000万吨.

路透调查显示,2012年中国铁矿石进口可能仅将增加3,400万吨.尽管增长幅度温和,但印度出口减少,也能令市场略微供不应求.

只有在中国铁矿石进口增长完全停滞的情况下,预期中澳洲新增多达5,300万吨的铁矿产能,才能超过需求增幅.果不其然,铁矿石现货价.IO62-CNI=SI周一维持在每吨143.20美元,并未对中国下调经济成长作出反应.

铜价则较为难以理解.尽管上海库存也一直在增加,但铜价近来也一直上涨.造成这种正相关的原因是,预期消费将增加,库存因此提前增加.铜价看涨的情景假设是建立在制造业复苏的基础上,不仅是中国,美国制造业也要出现复苏,而欧洲需求至少要稳定.

中国提振消费者需求和建设保障房的作法无疑利好铜市,但暂时尚不清楚当局究竟打算如何实现这些目标.中国煤炭进口料将受国内煤价推动,而後者则取决於有多少矿商限制供应维持价格.

矿商可能会试图将供应规模控制在仅恰好能避免煤炭进口大增的水平,意味着手快的交易商仍有机会向中国出售煤炭.但仅靠中国需求本身却不太可能刺激煤炭价格上涨.

--审校 艾茂林/田建华

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