《Russell专栏》近期中国原油进口可能不会超过2月创下的高位

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撰稿 Clyde Russell; 编译 张涛/王翔琼

路透新加坡3月12日电---近期中国原油进口很可能不会超过2月创下的纪录高位,至少数月内难以超过,油价上涨、炼厂进入维修期和经济成长放缓都将抑制中国的需求.

中国2月从海外进口原油达到每日595万桶,创下最高纪录,延续了最近的强劲势头.尽管经济成长放缓,但自去年11月以来,中国原油进口有三个月创出了极高水平.

一般认为,这是因为中国炼厂最近几个月一直在补充库存.原油进口与表观需求看似脱节,证实了这种观点.

2月表观需求为每日971万桶,这个数据是通过燃料净进口加上炼厂产出而得到的.但是,如果把原油进口、成品油净进口和国内原油产出加在一起,得出的结果要比上述表观需求高出67万桶. 这意味着中国极有可能是在补充库存,尽管不可能了解到这方面的确切情况.中国是全球第二大原油消费国,很少公布库存数据.

可是,如果假设额外的原油进口流入了库存,那麽是否会保持这种趋势呢? 从历史情况来看,如果中国认为油价相对便宜,往往会购买原油存储起来. 但现在油价并不便宜.布兰特原油自从去年10月跌至低位以来,已经上涨了26%以上,目前约报每桶126美元.

考虑到订货与交货时间最多相差两个月,这意味着3月和4月运抵的船货价格会明显高於1月和2月船货. 这使得中国继续补充库存的可能性较小,更可能是等待油价再度缓和.不计对於库存的额外需求,中国的石油进口量则更可能介於每日530-540万桶左右.

如果即将来临的炼厂维修期一如路透调查所显示的那般忙碌,那麽未来数月这个数字也可能下滑.调查显示,3月炼厂产能料将降至31个月来的最低.这意味着原油进口可能走低,而精炼油品的净进口或会短暂走高,用以弥补维修期的国内产出减少.

中国炼厂一直在储备原油,也可能是为了防止伊朗局势恶化并真的出现供应中断.最近几周油价的上涨部分归因于伊朗同西方国家在伊朗核计划问题上的紧张关系升级.

到目前为止,欧美的压力已迫使每日有多达50万桶的伊朗原油撤离市场.到欧洲开始禁运伊朗石油时,市场上消失的伊朗原油可能会升至每日逾100万桶.

虽然沙特阿拉伯和其他产油国正在努力产出足够的油量用来弥补缺口,但能否填补伊朗总计约250万桶的出口量则是另外一回事.

中国炼厂可能正在小心翼翼地建立缓冲库存,可能即使面临原油价格趋高,也会继续这麽做. 不过,如果伊朗紧张局势缓和,或甚至稳定下来,未来几个月中国的原油进口可能趋低.

这并不意味着原油进口的同比增量会骤减,或甚至转为负值,但的确预示着进口增速会放慢到与国际能源署(IEA)的预估更加温和的水平.IEA预计2012年中国的整体日需求将增长37.1万桶.(完)