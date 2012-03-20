《Russell专栏》中国煤炭年进口量是否会在20年内剧增至10亿吨?

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 许娜/侯向明/张若琪/戴素萍/李爽

路透新加坡3月19日电---计划斥资数十亿计美元在澳洲、印尼或莫桑比克开采煤矿的人迎来好消息,中国煤炭年进口量可能将在20年内骤增至10亿吨.

但还有条坏消息,就是这个亚洲巨头的煤炭进口可能根本不会增长太多,因为其国内产量的增长或可满足未来的需求.

两位分析师在上周新德里召开的Coaltrans India会议上发表了上述两种截然相反的观点.咨询机构Wood Mackenzie分析师Prakash Sharma预计,到2030年,中国煤炭进口量将自1.75亿吨大增至约10亿吨. Sharma还预计,与此同时印度煤炭进口量将增长逾五倍,达到至少4亿吨.

但汾渭能源董事总经理Luther Lu的观点,或会让任何一家矿企董事会都三思一番.Lu认为,国内产出增加,以及经济降温和其它能源使用增多导致煤炭消费增幅放缓,意味着中国或无需进口太多煤炭.

显然,上述两位分析师不可能同时正确,但两人都提出了很有说服力的论据来印证各自观点.所有这些,都让预测中国未来几年或几十年的煤炭需求异常困难,哪怕一些参数发生的变化极其微小,都可能导致需求前景产生巨大改变.

Wood Mackenzie和汾渭能源均相信,中国煤炭消费将增长,两家机构的主要分歧在於增长规模,以及增长部分能否完全为国内产出所满足.Wood Mackenzie的Prakash表示,中国未来两到三年的煤炭进口将温和增长到约1.85亿到2.25亿吨.Prakash预估,中国在2020年左右会大幅增加煤炭进口,届时其国内产出增长将减弱,且可能赶不上消费.

汾渭能源的Luther Lu则认为,2012年中国国内煤炭产出将增加2亿-2.5亿吨,较2011年生产的35亿吨约增7%. Lu表示,考虑到电力生产缓慢增长,及有更大部分由水电与核电来满足,上述产出预测意味着中国煤炭市场差不多平衡了.

浏览中国煤炭进口和Newcastle价格相关图表,请点选

(link.reuters.com/wyp27s).

同时,较长期趋势是能源效率提高,并且中国日益从当前高耗能、侧重固定资产投资的经济模式转型成更依赖消费需求.

Lu还认为,中国煤炭资源集中在北部与西北部,而煤炭需求集中在东南部工业化地区的基础问题,可以通过在煤矿产区建立更多工业,以及在煤矿附近兴建电厂、输送电力而非燃料的方式,得到基本解决.

Sharma则认为,中国和印度对煤矿的需求很容易超过国内产量,因大多数新增电力还是要仰赖化石燃料.

到2030年时中国和印度将需进口约14亿吨煤炭,那麽在澳洲昆士兰Galilee盆地等地开采煤矿就合情合理.

然鉴於澳洲、印尼、莫桑比克,甚至像哥伦比亚等更远的地方,其最新的煤矿多数都在偏远地区,需要庞大的基础建设投资,因此煤价将必须保持高位,才能确保有新的项目开发.

这样就来到了问题的症结所在,中国煤炭进口方面的情况. 中国煤炭进口可能不断增长,要是国际船运煤价相比当地产出更具竞争力,那麽进口规模或许会像Wood Mackenzie预估那样多. 如果煤炭中国到岸价比内蒙古等省份的煤矿价格便宜,那麽进口仍将具有竞争力.

自中国在2009年初前後成为煤炭净进口国以来,进口一直趋於上升,因为指标纽卡斯尔现货煤价下降,或者将船运及进口税计算在内,该现货价格比中国国内煤价要低.

中国煤炭需求是否上升,取决於主要出口国能否使生产价格维持在中国国内煤价以下,而若中国国内产量增加且成本下降,则煤炭进口可能下降.(完)