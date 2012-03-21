《Russell专栏》市场未能意识到中国铁矿石需求放缓才是长期利好

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell; 编译 田建华/蔡美珍/李爽
路透新加坡3月21日电---必和必拓声称中国铁矿石需求"趋於平稳"後,市场抛售随之而来,正如投资者未能看出此消息正是延长商品繁荣周期所必需,而造成市场错杀一样,这种反应也在意料之中.
可以预料的到,股市以及与澳元等与经济成长相关的货币会下跌,因这是市场担忧中国时会出现的走势.市场担心作为全球经济成长和大宗商品需求的引擎,中国的增长放缓幅度过大并引发经济硬着陆风险.
不过必和必拓股价较周二开盘一度下跌2.4%,以及澳元汇价抹去一分,则暴露出投资者再次关注短期担忧而不是较长期前景.
2004年以来,中国铁矿石需求一直以两位数百分比的步伐增长.2010年除外,当时中国经济仍在应付全球金融危机的後续影响.那麽,就请那些认为这种两位数增速可以持续或合理的人举起手来.
对於那些担忧中国经济成长放缓的人,我要问问,还有其他更好的选择吗?
毋庸置疑,几无任何事物两位数的增长都是不能持续的,这样将无疑会造成工业生产、住房和基础设施领域的产能过剩泡沫,随之而来就会孕育全面崩盘.中国经济已经转向更可持续的发展路线,从出口导向型成长模式转至靠内需拉动.这意味着商品进口两位数增长的日子很可能一去不复返,但即便是单位数的增长,也意味着巨大的实际数量.
欲览中国铁矿石进口图表,请点击(link.reuters.com/tyn56s)
因为铁矿石是本篇主题,以下列出一些相关数据. 2004年中国进口2.08亿吨铁矿石,其後一年该数字增长了6,700万吨或32%. 随後年份的增长率分别是18.5%,17.4%,15.9%,41%和-1.4%,去年则为10.8%.
尽管这些百分比增幅看起来已然很惊人,但对铁矿石市场而言,真正重要的是实际数量. 2011年,中国买入6.86亿吨铁矿石,是2008年购买量的三倍多. 这波实货数量的增加非常可观,意味着即使从现在起只增加个位数的增幅,也会造成需要大量提高铁矿石产量,以满足需求.
12月一项路透调查显示,中国2012年料将进口7.2亿吨铁矿石,成长幅度6%.这等於增加了3,400万吨,假设分析师的预测准确,这代表今年不会有多少供应过剩.此外,假设一年成长5%变成常态,这代表中国明年将需要7.56亿吨铁矿石,2014年7.94亿吨,2015年8.33亿吨,达到2004年进口量的四倍水准.
如果这些增幅都成为现实,当然会合理支持主要铁矿石产商的扩张计画,像是必和必拓、力拓(RIO.AX)和巴西淡水河谷. 而澳洲政府预测机构--资源和能源经济局(Bureau of Resource and Energy Economics)甚至在周三调高了澳洲铁矿石出口预测.
该机构预测,2012年6月底结束的2011/12年度铁矿石出口将增至4.73亿吨的纪录新高,比2010/11年度的4.07亿吨成长16%.
中长期而言,该机构预测到2016/17年度时铁矿石出口增至7.67亿吨,因澳洲三大铁矿石企业的扩张计划获得落实.
印度在出口市场的重要地位下滑,亦有利澳洲的铁矿石计划.印度在铁矿石出口市场排名第三,但出口禁令和关税增加导致出口锐降.据印度矿业联盟(Federation of Indian Mineral Industries)数据,自4月始的财年前九个月,印度出口下降30.4%至4,600万吨,而且下降加速,12月出口量更是大降42.5%.
印度出口有可能会继续下降,意味着实际供应情况仍可能比中国需求放缓论调所暗示的更加紧俏.诚然,对於周二必和必拓发表的言论,铁矿石价格并未与其他金融市场做出同样的反应,亚洲铁矿石现货.IO62-CNI=SI涨0.1美元至每吨144.80美元.
过去三周,铁矿石价格维持在140-145美元相对窄幅区间内,尽管铁矿石价格远离去年2月创下的超过190美元天价纪录,但较10月略低於117美元的低点已有所反弹.
虽然铁矿石价格可能会走疲,但冷静看一下实际供需状况,就会发现必和必拓对价格底部在每吨120美元的预期似乎合理.
或许要花上一点时间,但整个金融市场总有一天必须习惯这样的观点,即中国成长率将放缓,而这对全球经济极为有利.(完)
--编译/审校 田建华/蔡美珍/李爽/丁琦
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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