《Russell专栏》亚洲原油买家减少进口 伊朗的日子开始不好过

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 李春喜/蔡美珍

路透新加坡4月24日电---事实上每天都有消息爆出伊朗对亚洲的石油出口在西方制裁的重压之下持续缩减,但是德黑兰到底有多痛,这个问题仍然没有答案.

伊朗可能开始感觉难受的最新迹象是,该国半数的油轮都被用作浮动油库,这大概是找不到买家的缘故.多达3,300万桶的原油存放在该国的油轮之上,据称其主要海港哈尔克岛的岸基仓库,也满负荷存放了2,300万桶原油.

除了中国、日本、韩国和印度等主要买家购买量减少的报导之外,欧洲也将自7月起全面禁止进口伊朗原油,而且即使是那些仍愿意购买该国原油的买家也面临着船货无法投保的难题,那麽伊朗的统治者或许开始感到忧虑了吧?

与多数国家控制的石油厂商一样,伊朗国家石油公司(NIOC)在公布信息时并非完全坦白,但该公司承认其出口已经由3月19日止年度的每日230万桶降至210万桶.根据伊朗石油买家的说法,日出口只减少20万桶的降幅听起来太少了.

最新数据显示,中国、韩国和日本这三个伊朗原油主要亚洲买家的日进口量合计减少了60万桶.这包括中国3月削减进口54%,至每日25.3万桶,韩国3月进口也减少近40%,至每日15.4万桶,以及日本将削减4月进口至每日7.5万桶的报告.再算上印度和南非等国进口的较小降幅,从这个月开始伊朗能够出售的原油似乎应该不会比每日150万桶高出太多.如果欧洲推进禁令,伊朗原油的出口量可能还会较此少很多.

当然,上述的数字是假设所有人都百分之百坦诚,而且伊朗原油没有经过转运、在境外储油据点进行混合、或是各种其他途径躲过西方国家的制裁.

如果你问石油交易商,可以预期的是,肯定每个人都会否认有任何偷鸡摸狗的行为,不过有些人会坦承,如果决心要做,是有可能绕过制裁措施的.但即使伊朗真的有办法将石油运出来,这样做的代价一定变高了,而且由於伊朗不得不提供更大折价吸引买气,卖油的收入很可能也下滑了.

如果伊朗输往亚洲的石油日出口量少了60万桶属实,假设每桶110美元,这等於一天损失6,600万美元收入.换算下来一年损失超过240亿美元,而且这还不包括万一欧洲真的禁运原先购买的每日70万桶伊朗原油.

原油价格上涨可以抵销一部分收入损失,布兰特原油今年以来已上涨10.2%,不过目前每桶约118美元的油价,还低於3月初在126美元以上的年内高点.

如果你进一步假设伊朗核争议从未发生,那麽合理的状况应该是伊朗石油日出口量约230万桶,油价约100美元.

这会为伊朗带进一年约840亿美元的收入,因此,如果伊朗石油日出口量减少60万桶,一年损失240亿美元收入,这等於伊朗放弃了超过四分之一的潜在石油收入.

这足以对伊朗政权造成够大的杀伤力,迫使它为核活动寻求折衷妥协吗?伊朗宣称它的核活动完全用於和平发电用途,但西方国家担心是为了发展武器之用.

这个问题的答案,或许会出现在伊朗与六大强国下个月巴格达的下一回合谈判.(完)

--译文审校 吴云凌

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