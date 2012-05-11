《Russell专栏》中国4月大宗商品进口减缓乃事出有因

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 石冠兰/李爽

路透澳洲朗塞斯顿5月10日电---从表面上看,中国4月关键大宗商品进口普遍疲弱,原油、铜和铁矿石均录得月度跌幅.但仅凭一个月的数字无法展现全部情况,商品进口下滑背後有着充分的原因,但都没有确实改变中国今年开局疲软但仍距硬着陆有很远距离的基本事实.

原油进口降至2,226万桶,或每日542万桶,3月则为每日555万桶,为纪录第三高位.因此,4月只是较3月强劲数字小幅下滑,这几乎构不上对中国石油需求感到忧虑的理由.实际上,考虑到炼厂进行年度维修,及4月船货就会在原油价格高企之际预订的因素,中国石油进口倘若再度上升才是出人意料.

2月和3月底时,布兰特原油报在每桶126美元上方,之前四个月劲升26%.有监于中国原油进口最多的四个月中,有三个月落在去年11月至今年3月之间,我曾在2月贸易数据公布後於3月12日撰文指出,中国石油进口可能在未来几个月内放缓.

我列出的原因包括油价上涨、炼厂维修以及经济成长放缓,这三个原因都显而易见.随着油价缓和以及炼厂维修基本完成,中国原油进口还可能再度增加,但增速或慢于此前年份.今年迄今原油进口增长9.3%,而今年全年降至成长6-7%左右也不令人意外,这样的数据仍堪称强劲到足以符合经济软着陆的状态.

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铁矿石进口在经历几个月的强劲表现後也下降,目前已降至六个月低点5,769万吨,比3月下降8%.鉴於钢铁行业的疲态,铁矿石进口下降几乎不算意外,但需要注意的是今年前四个月较上年同期仍增加6.5%,接近路透调查分析师对2012年全年增长6%的预估.而且,未来几个月铁矿石进口进一步趋软也不令人惊讶,尤其是据说中国钢铁买家趁需求减缓之际等候降价.

铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI报每吨141美元左右,为两个月最低水准;若中国减少采购,欧洲再陷经济衰退的可能性似乎加大,则其价格在未来几个月可能进一步下跌.

铜市走势有些令人困惑,因为中国铜库存已达纪录水准,排除了进口升高的必要.尽管铜进口较上月下降19%至八个月低点375,258吨的表现看似糟糕,实则掩盖了这一事实,即最近几个月进口一直强於以往,且4月进口仍较上年同期增加42%.仓库铜库存已达110-140万吨,无论整体经济环境如何,未来几个月中国进口可能都不旺.

综观这三大主要商品进口数据就会发现,在经历几个月的强劲表现後,4月数据有些回落.实际上这并不令人意外,尤其是考虑到中国经济成长速度放缓的情况.

从某些角度看,贸易数据趋软加大了中国政府进一步放宽货币政策的可能性,而这应有利今年下半年的商品需求.

鉴於第一季商品需求展现的韧性,第二季表现可能会令人失望,但现在说中国对资源的兴致不高还为时尚早,即便其需求不像近几年来那麽畅旺.(完)

--译文审校 龚芳

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