《Russell专栏》担忧中国经济的时候到了?只怕未必

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell; 编译 田建华/兰秀娟
路透澳洲朗塞斯顿5月11日电---对於中国公布的又一组令人失望的经济数据,究竟我们应该担忧到什麽程度呢?回答这个问题的关键在於,你是否认为4月疲软的工业增加值、零售销售和贸易数据是经济下行趋势的一部分,或认为这是经济活动底部或底部附近.
中国国家统计局公布,4月规模以上工业增加值同比增长9.3%,低於路透调查中值12.0%,为2009年5月以来最低;社会消费品零售总额同比增长14.1%,低於路透调查中值15.2%,创2006年11月以来新低.
连同周四公布的疲软贸易数据,原油、铁矿石和铜等主要大宗商品进口环比下滑,这就构建出中国经济降温的景象.
这对全球经济而言无疑是个坏消息.全球经济一直依赖中国撑起欧洲疲软以及美国复苏仍然缓慢的不足.这对於那些希望商品价格上涨的人士也是利空消息,中国数据令市场失望後,标准普尔GSCI大宗商品指数.SPGSCI今年以来转为下跌,或许也就不足为奇了.但是目前也有一种太过看空中国的风险,就如同将西方经验套在中国身上的风险.
中国大致上仍然是一个受到控制的经济体,且我猜测当局对於近期的疲软数据不会太过担心. 毋庸置疑,当前没有急於放宽货币政策的迹象,而是一个逐步放宽的过程,目的是刺激特定领域,帮助将经济从出口增长引导转型为国内需求推动的计划.
实际上,如果看近几个月的中国经济表现,"有序"应该是适当的描述.这与欧洲和美国形成鲜明对比.
中国是为了拉低通胀率及防止房地产泡沫而使经济降温.数据似乎都在朝这两个目标前进.中国4月居民消费价格指数(CPI)环比下降0.1%,同比上涨3.4%,3月同比为上升3.6%.2012年1-4月中国房地产开发投资同比增长18.7%,增速比1-3月的成长23.5%有所回落.
如果在实现目标过程中,中国也得到原材料进口增长放缓的额外好处,应该会乐见全球大宗商品价格随之下滑.
浏览中国通胀率的图表,请点选:(link.reuters.com/waf95s)
浏览中国贸易、进口和出口的图表,请点选:(link.reuters.com/ked55s)
浏览中国工业增加值和PMI的图表,请点选:(link.reuters.com/cem28s)
目前为止,很难否认中国已经成功让经济降温,而且没有硬着陆.在欧美宁愿中国全面提速之际,中国选择这麽做,更加显示中国是以国内为重,并不在乎西方分析师认为中国该怎样做.
那麽问题就变成,最新数据是否显示中国经济降温速度过快,以及当局对於软着陆的安排是否已经失去掌控.
最近汇丰和官方采购经理人指数(PMI)均有所改善,显示中国制造业的谷底可能已过,但考虑到PMI数据和工业增加值表现转折之间的时间差,不能排除可能还有一两个月数据表现疲软.
对大宗商品来说,特别是铁矿石和铜,鉴於仍有大量库存有待消耗,进口数据很可能还有好几个月的低迷表现.不过,原油进口的动能应会再次提升,因为目前炼厂维修季已经结束,而且夏季需求即将涌现.
比起债务高企的发达国家,中国当局亦拥有更多发挥空间可刺激经济.如果未来几周中国下调银行存款准备金率,也不会令人感到惊讶.若未来几个月数据进一步恶化,而且到第三季依然没有转好的迹象,才是要担忧中国经济的时候.(完)
--译文审校 蔡美珍
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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