《Russell专栏》黄金需求前景堪忧 看多者莫高兴过早

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell; 编译 王洋/丁琦
路透澳洲朗塞斯顿5月21日电--自上周触及四个月低点以来,金价已上涨了约4.4%,不过现在就判断这又是一波金价牛市行情的开端,还言之过早.
从世界黄金协会(WGC)第一季贵金属市场报告中,我们可找到怀疑金价重拾长达十年升势的理由.此份报告凸显了需求面一些令人担忧的状况.WGC上周发布此报告时,刻意强调了积极因素,作为行业厂商的代表这不足为怪.不过报告回避不了这样一个事实:黄金需求正在逐渐萎缩.
这已反映到金价中.现货金自年初以来的涨幅已消失殆尽,目前处在每盎司1,598美元附近,远低於去年9月创下的纪录高位1,920.30美元.不过还是让我们先看看WGC提到的积极因素.这主要是中国和一些央行的需求仍有力道.
据WGC的数据,中国今年首季金条和金币需求较上年同期增长13%,推动总黄金需求增长10%至255.2吨,成为全球最大的黄金消费国,其需求占全球总需求的约四分之一.另外,各央行第一季总计购入黄金80.8吨,虽低於上年同期的137吨,但也是一段非常引人注目的买入期.WGC指出,央行第一季购金主要集中在3月.
俄罗斯、墨西哥、哈萨克斯坦等发展中国家再次引领买兴.WGC认为,2012年中国仍将是全球黄金需求的驱动力,而且作为全球最大的大宗商品消费国,中国对黄金的消费也将呈现结构性增长,这点几乎不成问题.
不过就算今年剩余时间里,中国需求的增长速度保持首季的水平,这能否抵消其它国家需求的低迷,也还是个问题.如果中国全年黄金需求增速在10%的话,意味着中国今年的需求增量在80吨左右.
不过被中国夺走最大黄金消费国头衔的印度,则出现了需求大幅滑坡的情形.今年第一季,印度黄金总需求较上年同期下滑29%至207.6吨.这意味着当季印度需求下滑了83吨,也就是说中国全年的需求增量也不足以填补这一缺口.
若浏览黄金需求图表,请点选(link.reuters.com/gug38s)
若浏览全球各国黄金持有量,请点选(link.reuters.com/buz56s)
目前而言,印度黄金消费在2012年小幅反弹的可能性完全存在,事实上,在几个特殊因素的共同影响下,该国第一季黄金需求已受到打压.
这些因素包括新的进口税、印度卢比汇价疲弱和珠宝税.由於徵收珠宝税的举措十分不受欢迎,政府本月稍早撤销了该政策,相关部门表示,需求已"出现积极反应".
这很可能反映了实际情况,但上述反应是否足以盖过其他导致印度黄金需求大减的理由呢?
卢比的弱势或将持续,而经济增长趋软也可能会打压需求. 虽然第一季印度黄金需求可能是一个低点,但认为未来三个季度需求会出现强力回升的理由也不太多,2012年消费量或至少比2011年低20%,约合200吨.
经济增长放缓导致黄金需求趋弱的情况,不仅仅出现在印度.中国经济放缓程度大於预期,亦可能拖累珠宝需求.此外,中国政府或通过放宽货币政策来因应增长忧虑,这对於金价而言是一把双刃剑.
一方面,鉴於实质利率为负的背景,此举会提振黄金作为安全投资的吸引力.但与此同时,放宽政策会鼓励投资流向潜在回报更高的与增长相关的资产领域,例如股市和房地产.
因此,若中国增加的消费量不足以盖过印度的降幅,额外的需求会从何而来呢?
2011年,央行的黄金购买量大增至六倍,达到456.4吨,但2012年这种景象重演的可能性很低.其黄金采购温和增长,甚至略微放缓的可能性要大得多,尤其是如果到第三季全球经济看起来再度转好的话.
对冲基金一直在削减对黄金的曝险,以应对美元走强,也可能是为弥补股票的损失.由於希腊大选未最终定局,对该国是否会留在欧元区的忧虑再度升温,打压股市.
欧债忧虑重燃,或激发一些避险需求,但目前的受益对象更有可能是美元,而美元汇率上升通常会令金价承压.
今年第一季的上市交易基金(ETF)需求降至四个季度以来最低,而且此後一直大致持稳.ETF是散户和专业投资者获得对黄金曝险的主要渠道.
除非出现某些黑天鹅事件,否则2012年黄金需求不会大幅增长,过去三个季度的温和下降趋势很可能将持续.(完)
--译文审校 白云
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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