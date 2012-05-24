《Russell专栏》基本面对於中国商品需求的影响降至第二位

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 张涛/李爽/王丽鑫

路透澳洲朗赛斯顿5月23日电---大宗商品投资的常识认为,长期而言,基本面的影响终将战胜消息面导致的短期价格波动.但是,最近大宗商品以及资源类公司的股价似乎在随一些短期因素而波动,没有真正回到基本面.这使得下述投资格言失效:关键是在市场投入时间,不是在市场挑选时机.

中国是全球最大的大宗商品消费国,因此应该关注中国的动向可能如何影响市场,包括长期和短期影响.关於中国的长期、中期和短期看法可以归纳如下:

长期:中国是全球人口最多的国家,目前其工业化速度快於100年前的西方国家,正处於一生只有一次的商品需求旺盛时期.

中期:中国经济成长放缓,导致其商品需求从极其强劲的水平回落,但中国经济将继续以更可持续的速度扩张.

短期:所有人都很悲观,中国正在走向硬着陆,4月贸易与商品进口数据非常糟糕,此时应该抛售,抛售,抛售.

当然,这是上周的看法,当时4月数据刚发布,逊於市场预期.本周的看法似乎比较偏向:或许形势还过得去,因中国当局现在要增加基础设施支出并出手援救.

等等,实际上那是之前的事了,现在我们又陷入悲观,因为希腊可能退出欧元区.这些逐日的信心剧烈波动经常模糊了更大格局的情况,只造福了那些从波动性交易获利的投资者.

浏览中国贸易图表,请点击(link.reuters.com/fut96s).

中国4月贸易数据公布後,上周全球市场下跌,所有报导几乎一面倒地认为该数据是坏消息."中国贸易数据令全球笼罩阴云,"金融时报网络版标题这样写,澳洲报纸也称,"贸易数据激发对中国经济减速加剧的疑虑".

为了证明我并非选择性挑出其他媒体的说法,路透是这样报导的:"贸易数据说明中国面临需求下滑风险".问题在於,对於该数据的报导多数都侧重於一组数据,据此推断整体前景,进而勾勒出对中国经济的悲观看法.但若这些下标题的人把焦点放在比较中长期的角度,那麽4月数据原本可以有非常不同的解读.

可以这样解读:"中国4月贸易减速缓解了泡沫破灭疑虑,"或是"中国贸易趋软为下半年加速提供空间".姑且不论我下标题的功力或许不是很强,这两个标题都可以让读者对实际情况提供不一样的见解.

同样的,3月20日必和必拓当时的铁矿石部门主管Ian Ashby发表一番言论後,也在全球市场激起浪花.Ashby表示他预计中国铁矿石进口需求增速下降,尽管多数报导都能正确反映他的说法,但标题给人的印象却不一样.

华尔街日报的标题是,"必和必拓:中国铁矿石需求'趋平'";而路透的标题则是,'澳洲矿商预计中国铁矿石需求趋平'".增长率放缓和整体需求趋平有很大不同,但新闻标题很难看出这个差异.

尽管金融时报报导形容Ashby的看法是"目前为止最悲观的",但同一篇报导的後面段落又引述Ashby的话称,"未来10年海运铁矿石需求将持续强劲增长,虽然年复合成长率降低."

所以我们看到的是,全球最大矿业公司的一名高层主管提出审慎评估,认为中国铁矿石需求从他所称"异常"水平降至更可持续的水平,但仍然强劲.但市场从这里得出的讯息是,中国的大宗商品繁荣景气结束了,抛售的时候到了.

在市场根据新闻标题而交易的情况下,投资者如何能以中长线看法而获益呢?

对股票来说,可能最好是等你认为触底後再买进,而对大宗商品而言,以期货曲线来操作可能成果不错.如果你认为中国大宗商品需求将在2012年下半年加速,尤其是接近年底的时候,那麽较远期合约就有买进的价值.

11月伦铜期货目前报约每吨7,650美元,只略低於指标三个月期铜.新加坡6月铁矿石互换为每吨130.44美元,但11月合约仅为128.19美元.布兰特11月原油期货在每桶105美元上方,较近月合约低约2美元.(完)