《Russell专栏》中国油品贸易的内容正在改变

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 张明钧

路透澳洲朗赛斯顿5月25日电---尽管今年前四个月中国油品净进口成长了7.9%,但内容已经有所改变,这对於亚洲各地的油品价格有着多层意义.看来正在发生的状况是,中国扩增燃料油的净进口,减少柴油及汽油的净出口.

最值得注意的转变是燃料油,燃料油通常被中国小型民间炼厂当作原料,因这些业者不能自行直接进口原油.根据中国海关数据,2012年前四个月燃料油进口总计893万吨,出口为324万吨.这显示燃料油净进口达568万吨,若年底前进口速度维持在此一水准,则今年净进口将达约1,700万吨.这将轻易超越2011年的1,320万吨,以及再之前两年的1,150万吨及1,440万吨水准.

当然,中国不一定会继续以今年前四个月速度进口燃料油,主要的决定性因素在於小型炼油业者使否能够维持获利.

小型炼油业者往往会成为自身成功下的受害者,若他们对於燃料油的需求增加,燃料油相对於原油的价格将上涨,这将损及其获利,并最终导致其需求下滑.中国同时也得与日本不断增加的燃料油需求竞争;日本发电用燃料油消费量在4月跳升至108万吨,近乎是去年同期的四倍.

日本去年发生地震及海啸摧毁福岛核电厂後,现已关闭所有核电厂,石油的使用也随之跳升.亚洲前两大经济体的燃料油需求增加,已反映在新加坡油品价格与迪拜(杜拜)原油的价差上.燃料油对迪拜原油贴水近几个月来显然已经进入结构上更为窄小的区间,2012年至今的低点为每桶7.37美元,高点为每桶1.20美元,去年的低点及高点则分别为14.40美元及2.61美元.

中国经济数据、原物料贸易及生产数据英文图表,请点选:(link.reuters.com/fut96s)

随着中国进口增加,燃料油相对於迪拜原油变得越来越贵,但在此同时,柴油则是反其道而行,因中国从原本的大型柴油净出口国转变成近乎进出口平衡.

今年前四个月中国柴油净进口仅16,961吨,若维持此一速度,则今年底净进口将总计约5万吨.中国2011年的柴油净进口为41万吨,2010年则是净出口288万吨,2009年净出口270万吨.2009及2010年时,区域柴油指标新加坡柴油较迪拜原油的升水区间为每桶4.42-15.42美元.

然而随着中国有效地将净出口降至接近零水准,新加坡柴油较迪拜原油升水已经来到较高的交易区间,高点达每桶24.02美元,最低也有14.49美元.

至於汽油方面,中国虽然仍是净出口国,但出口量持续下滑,2012年前四个月出口659,153吨,进口仅36吨.若以这样的速度维持至年底,汽油净出口将达200万吨左右,远低於2011年的402万吨、以及2009及2010年的约500万吨.

由於中国在2009及2010年间大量出口,新加坡汽油较布兰特原油的升水上涨,但裂解价差受到其他因素的影响可能大些,例如销往美洲是否有利可图、以及印尼及越南等主要进口国的需求水准.然而在中国不再是柴油及汽油的出口大户之後,区域市场可能趋紧,从而支持裂解价差.

关键问题在於2012年前四个月的趋势是否会延续至年底.不过随着中国有更多的炼厂产能开工,且经济成长放缓导致国内消费受限,中国仍有可能恢复成为柴油及汽油的净出口国.反之,燃料油净进口可能下滑,因直馏渣油价格上涨,且小型炼油厂利润缩水.

但中国大型的国营炼油业者也有可能不会利用额外的产能,藉由将产出限制在应付国内需求,他们出口柴油及汽油数量仍将有限,而这也让小型炼油业者有维持燃料油进口的空间.(完)