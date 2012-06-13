《Russell专栏》中国在油价高企时增加进口 全因伊朗情势

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 李爽/王洋

路透澳洲郎塞斯顿6月12日电---中国原油进口5月升至纪录高位,反映的是库存增加,而并非表明需求升温和经济力道好转.

进口较4月增加14.5%至2,548万吨,相当於每日进口600万桶,日进口量首次站上6字头.同时,国内日产量持稳在412万桶左右,令5月石油日供应累计超过1,000万桶.但是,炼厂日加工量仅为903万桶,较4月数据小增0.4%,意味着每天约有100万桶成为库存.

乍看,这似乎不符合直观情况,因为5月交割船货在3月末和4月预定,当时布兰特原油价格正处在最高位.布兰特原油在3月初创下年内日高每桶逾128美元,而且3月整月和4月多数时间都在120美元上方交投,最终4月收报119.47美元.

中国近几年购买原油模式显示,当价格相对便宜时购买量增加,当价格上涨时,则放缓至接近需求的基础水平.

回顾去年,4月初布兰特原油在每桶126美元上方,中国6月和7月原油进口降至2,000万吨以下,这是2011年进口最少的两个月.但随着对欧债危机疑虑升温,布兰特原油从8月开始迅速下跌时,中国进口则开始上升,到11月时增至纪录第二高水准,并在2012年第一季刷新纪录.

由於3月和4月布兰特原油处在年内高位,再加上欧债危机,完全有理由预计中国进口已经减缓. 但考虑到5月进口强劲反弹,4月减速可能是一个虚幻的曙光. 因此仍然令人质疑的是:为何即便是原油价格大幅上涨,中国还继续买入原油用於库存,而过去原油价格大涨都致使流入战略储备的原油减少.

答案或许是这次情况有些不同,即伊朗情势疑虑.

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布兰特原油价格和中国原油进口对比图表,请点选(r.reuters.com/gub78s).

2011年中国自伊朗的日原油进口量超过50万桶,占其全部原油进口量十分之一,也占据伊朗原油出口量逾五分之一.尽管2012年前四个月日均进口量降至38.5万桶,中国仍是伊朗石油的最大买家.

美国将自本月末起对伊朗实施金融制裁,而中国仍未获得豁免.这项制裁针对伊朗的石油贸易,旨在迫使伊朗向国际核查人员审开放其核项目.

尽管中国不久後或有可能与华盛顿达成妥协,但北京似乎决定谨慎从事,确保在不得不完全切断与伊石油贸易时拥有充足的储备.

虽然现在市场相信伊朗原油产量的减少可由其它国家补充--主要是沙特,但在3月末和4月时,市场的信心还达不到这个水平,当时中国正在敲定5月船货.

如果那时中国是因为担忧伊朗,并因此不顾高昂的布兰特油价而增加储备,那麽假设6月进口会继续这种态势在当时也是合理的.6月的船货应该是在4月底或5月初就预订下来.

自3月中旬以来,布兰特原油价格下降了23%至当前约97.50美元的水平,这可能也刺激中国继续补充战略储备以及商业储备,以备下半年出现的新炼化产能.

此外随着当局采取措施刺激增长,下半年的实际需求也有可能增加.总而言之,中国原油进口似乎仍将保持强劲,不会发生预期中的疲软.像许多分析师一样,我也曾预计随着第一季布兰特原油价格的跳涨和经济的走弱会抑制原油进口的增长,但伊朗问题以及由此引致的增加库存需求起了更为重要的作用.

1月12日,我曾撰文称中国原油需求的利多因素在於当下的库存行动,现在这一观点仍然成立.1-5月,中国原油日进口量平均为568万桶,较2011年同期增长11.1%.将前五个月日均进口量加上国内原油410万桶的日均产量,减去926万桶的日加工量,那麽每日平均或有52万桶进入库存.这大约是5月日库存增量的一半,由此5月的库存增量可能会偏离均值.

不过即便是逾50万桶的日库存增量也是个巨大的数字,如果保持下去,今年全能的库存增量将达到1.83亿桶.这似乎不太可能,但如果库存脚步慢下来,下半年需求的加速或可能令中国原油进口量保持在同比增长约10%的水平上.(完)