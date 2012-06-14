《Russell专栏》铜库存由LME大量流向中国

(本文作者为路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 程琳/梁睿雪/侯向明/戴素萍

路透澳洲朗塞斯顿6月13日电---伦敦金属交易所(LME)铜库存流向上海仓库,真能解释中国5月铜进口意外增多的现象吗?

乍一看,答案似乎是"的确如此",因为LME库存下滑而上海库存增加,几乎是毫无疑问的事.中国5月铜进口较4月猛增12%,至419,741吨,似乎也没有需求强劲这方面的原因.近几个月工业产出增速放慢,5月增幅仅从4月的三年低点9.3%小升到9.6%,似乎可以肯定,市场对铜没有什麽真正的额外需求.

上海保税区仓库已经满仓,甚至连停车场都用来堆放库存,这种情况也让人难以想象铜进口竟然还会保持坚挺. 中国保税仓库铜库存据信在600,000吨左右,约为其长期均值的两倍.

这与LME库存形成对比,後者略低於240,000吨,仅略高於上月创下的三年低点215,350吨,并远低於2010年2月的554,325吨峰值.快速计算一下便能得出,过去两年来LME库存的降幅大致等於上海库存的增幅.

似乎很简单能"得出结论":库存转移反映出,市场认为中国的仓储成本比较低廉,而且最好把铜存放在你认为最能卖出高价的地方附近.但这并没有回答这样一个问题,即这种趋势现在是否不可逆,在这一点上前景变得更加不确定.

如今在一些交易商中流传称,发达国家铜库存正逐渐吃紧,因LME库存减少.尽管需求前景不济,尤其是在受债务困扰的欧洲,但库存吃紧的情况确实正在发生.另一种可能是,在需求增加的预期推动下,中国库存增加,而这种预期尚未成真.这些库存可能保存在上海,因为需求增强的预期重燃.中国政府加大基础设施支出,以期提振经济并避免经济硬着陆.

若参看中国铜进口相关图表,请点选:(link.reuters.com/muq96s).

若参看LME铜库存和价差相关图表,请点选:(link.reuters.com/cuf58s).

交易商表示,一艘大型精炼铜船货已从美国来到上海,因预期未来数月铜价将上涨. 当然,LME和沪铜间的套利窗口并未开启,但将铜运抵中国的获利前景越来越看好.

上海三个月期铜当前报每吨8,500美元左右.而LME三个月期铜报约每吨7,400美元,将中国17%的增值税纳入考量後报8,658美元左右.基於移动平均值,最近4月中旬时两者之间的价差在约每吨400美元. 而且还有融资问题,据信国际银行把铜运到上海,用以作为放款担保.此外,中国有可能开始增加铜的出口.5月数据将在6月21日公布.

但若要大量的铜开始离开中国,其将需要更高的国际价格以及需求前景恶化,但这两个条件目前都尚未发生.

这意味着即使需求成长放缓,中国仍可能会持续吸引铜进口,直到全球其他地区的价格和仓储成本有足够的魅力来吸引供应.(完)

--译文审校 艾茂林

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