《Russell专栏》尽管希腊大选结果给商品市场带来缓释 中国仍是关键

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 兰秀娟/侯向明/张明钧

路透朗塞斯顿6月18日电---在希腊支持援助的党派以微弱优势赢得大选後,大宗商品加入到了压力缓解所带来的市场普涨之势中,但涨势能否持续,将取决於中国需求及伊朗原油供应上的风险减退.

希腊现在非常有可能留在欧元区,这对欧洲及风险资产无疑是一个正面消息.但如果说周末的希腊大选在很大程度上解决了欧洲的根本问题,就有些夸大其辞了.市场又再一次面对了这样的主要风险,即他们可能采取缓兵之计,把强化欧洲经济根基所需的举措再拖上好几个月.

尽管布兰特原油涨达1.9%,沪铜上扬近1%,但存在的可能性是,希腊获胜党派将组建一个疲弱的联合政府,在财政撙节措施上面临公众的强烈反对.推行撙节是获得希腊1,300亿欧元(1,640亿美元)援助资金的附加条件.

周末大选的全部贡献,就是暂时消除了希腊退出欧元区这一最坏情景的可能性.虽然这暂时消除了做空大宗商品的一个理由,但几乎无法改变基本的供需状况.

正因为此,未来几个月中国公布的相关数据将异常重要,中国当局拟透过增加基础建设支出来提振经济.这利好许多大宗商品,包括原油、铜、铁矿石和煤炭.需要关注的下一个指标将是6月汇丰中国采购经理人指数(PMI)初值.

任何有关中国制造业正恢复成长的迹象都将是一个提振因素,不过当局刺激举措的影响只能等到2012年最後一个季度才能感受得到,未来数月经济活动将继续呈现参差不齐的画面.

若浏览中国大宗商品贸易/生产相关图表,请点选:(link.reuters.com/fut96s).

值得注意的是,来自中国的混杂信号当中,包括比预期的更为强劲的大宗商品进口.中国5月原油进口创纪录,今年前五个月进口规模同比增11.1%.同时5月铜进口较上年同期增长65%.

有鉴於钢铁是受到营建及制造业放缓影响最大的商品之一,观察铁矿石进口状况以寻求疲弱迹象看来是合理的做法. 但是今年前五个月铁矿石进口较上年同期大增8.9%,远超过路透调查分析师预估的2012年全年进口成长6%.

石油方面,国际能源署(IEA)预期今年全球每日原油需求将成长82万桶,而2012年至今,单是中国的每日原油需求增幅就约有57.5万桶.尽管欧洲石油需求可能下滑、美国需求持平,但若IEA的预估被证明是对的,则中国的需求成长幅度让世界其他地区没有太多空间扩大消费.

若回头观看今年以来的商品需求,很难回避中国胃口仍旧相当强劲的这个结论,而有监於中国正准备推出基础建设刺激措施,其需求势头可能维系下去.

发达国家的需求一直不太强劲,但结合近期多次景气衰退的情况来看,还远不及灾难的程度.若是这样的话,为何2012年至今大宗商品的表现在各类资产中殿後?

归根究柢就在於各种风险,包括西方国家对伊朗核子计画进行金融制裁的全球原油供给中断风险、中国经济放缓程度较预期严重的风险、以及希腊和欧元区瓦解风险.

截至目前为止,这些仍都只是风险因素而已,但重点在於这些风险并未消失.不过这些风险的严峻程度近几周来已有所缓和,多重迹象显示全球能够因应伊朗原油供应减少,中国商品需求优於预期,且现在希腊选举也没有出现最糟糕的结果.

这或许不足以成为商品价格上涨的原因,但可能足以消除商品价格继续下跌的理由.(完)