《Russell专栏》中国或变动成品油定价机制 提高透明度

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell; 编译 王洋
路透澳洲郎塞斯顿7月3日电---中国或很快将年内第三次下调燃料价格,不过更为重要的是,其或会改变定价机制,这将令中国的成品油定价体系更具透明度.
根据目前的定价机制,若包含三个品种的原油篮子在22日内累计跌幅超过4%,则将下调成品油价格.自上次6月9日调整成品油价格後,这个条件又一次被满足.若这次下调幅度与6月的下调5.5%相仿,将使得中国汽油零售价格自2010年12月来首次降至每升1美元以下,毫无疑问这将提振经济的增长前景.不过更重大的变化将是定价机制的改变,从而使定价过程更为透明,更加以市场为导向.
新华社旗下的China Oil, Gas & Petrochemicals(OGP)在其7月1日的刊物上称,新定价机制的出台"时机已成熟".其暗示,原油篮子将发生变动,美国西德克萨斯中质油(WTI)将取代印尼辛塔原油,与布兰特和迪拜原油组成新的原油篮子.该刊物还称,调价期将从目前的22日减少为10日.
若果真如此,这将利好中国主要的油气厂商,尤其是中石化和中石油这样的炼油企业,因这将让它们可以更灵活的根据原油价格的变动来调整成品油价格.
在中国目前的规定之下,当油价在每桶80美元下方时,炼油企业可以赚取"正常"利润,当油价介於80-130美元时,炼企的利润将随着原油价格的上升逐渐减少为零,而若原油价格超过每桶130美元,政府将采取措施确保充足的供给.
OGP未指明哪种原油将进入目标篮子,但其认为应该是WTI原油.近期WTI原油曾跌破80美元,目前报每桶84.60美元.
在WTI原油接近80美元的情况下,这意味着政府将允许中石化等企业恢复赚取炼化利润.这或将提振中石化的股价,目前其在上海股市的价格为6.28元人民币,较年内高点低20%.
尽管更低的油价使得中国政府变动成品油定价机制的难度减轻,但最终的目标应该是向企业和家庭用户,提供更合理的价格信号.
虽然就成品油价格管制和补贴而言,中国在亚洲决不算是最严重的国家,但任何让原油价格更迅速、更透明地传导至最终用户的举措,都将令市场更具效率.
在2008年原油价格一度高歌猛进直至升破每桶147美元的时候,当时的问题是亚洲大部分油品消费者,都受到保护以绝缘于油价的快速上升.
自此以後亚洲各国政府开始尝试退出补贴和管制,因为意识到了这些措施给预算造成的压力,以及对需求造成的扭曲.
中国目前的汽油价格是每升1.06美元,高於美国的每升0.88美元,并远高於印尼的约0.53美元和马来西亚的约0.61美元.印尼和马来西亚是对燃油补贴程度最高的亚洲国家.
不过中国汽油价格要低於新加坡的1.30美元和澳洲的1.40美元,上述两国不仅燃油价格自由浮动,而且政府还对其课税.
如果中国确实朝着成品油定价透明机制努力,那麽这可能促使其它亚洲国家跟进.这最终将有助於抑制油价的波动,因为价格的上涨将更迅速地传导到消费者,从而压制需求.反之若价格下降,则能更快地抬高需求.(完)
--译文审校 隋芬
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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