《Russell专栏》请勿过度解读中国6月疲弱的商品进口数据

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 隋芬/田建华

路透澳洲郎塞斯顿7月10日电---若孤立地看待中国6月大宗商品进口数据,数据的确很糟,原油、铁矿石与铜进口全部大减.但是,单月的疲弱数据并不能说明,中国这个全球最大的商品消费国已身陷经济硬着陆,也未必就意味着一段持续疲弱期的开始.

数据是很坏.原油进口较5月下滑14.8%至2,172万吨,铁矿石进口减少8.7%至5,831万吨,铜更是骤减17.5%,至346,223吨.然而,过度解读6月数据是很危险的.必需了解一下疲弱数据发生的背景.

中国经济毫无疑问已经丧失动能,毕竟中国政府正是希望放慢经济增速,来防止资产泡沫与压制通胀.

一个始终存在风险的是,这些使经济成长降温的措施可能会用力过猛,尤其当欧债危机威胁到这个中国的关键出口市场时,这样的风险更会增加.但是,尽管今年以来出台了多项经济降温措施,中国的大宗商品进口仍保持了稳健态势--事实上,是远远强过了经济基本面所能支持的情况.

先看原油.中国今年上半年的原油进口比2011年同期多出11%,增幅大约是国际能源署(IEA)预估的中国今年全年油品消费增幅4.1%的三倍.当然,原油进口增长很大一部分要归因于补充库存,包括战略性库存,和新炼油设备投产带来的商业性补库需求.

库存活动之前掩盖了实际需求的疲态,所以,也许6月数据才是对中国石油消费更真实的反映.不过,即便降到2,172万吨,这样的进口规模仍高於2,100万吨的2011年月均值.这说明,6月原油进口虽是今年以来最弱的一个月,也还是好於去年整年的平均水平.另外,据悉中石化在6月削减了原油加工量和进口量,以消化库存,这也是众所周知的.

未来原油进口量的关键在於是否继续储备库存.若继续,则6月疲弱的数据将是偶发现象,若停止,则前五个月创纪录的月度进口年内将不会再现.这并不意味着增长将崩溃,但可以预计进口将在2,100-2,300万吨之间.

考虑到此前关於中国钢厂经营日益困难以及贸易商因找不到买家而推迟船期的传闻消息,铁矿石数据的意外之处在於疲弱态势姗姗来迟.

2012年前五个月,铁矿石月均进口量为6,170万吨,因此6月的数据比今年以来的均值低约5.5%.不过今年前六个月铁矿石进口较上年同期增长9.7%,比去年12月路透调查分析师给出的全年增长预估值6%高出逾一半.

这意味着若要达到6%的增长目标,今年剩余时间铁矿石进口必然要向6月进口数据靠拢,也就是说你要相信当局提振基础实施支出的措施徒劳无果,或者至少在2012年底前成效不大.

铜进口方面可以得出这样的结论,即6月进口数据急降,不仅仅是中国、亦是全球产成品需求迟滞的最终佐证.诚然,5月进口数据看起来是个异常值,主要归因于从伦敦金属交易所(LME)仓库向存储成本较低的中国转移库存.

也有理由估计,受夏季需求平淡影响,7月进口数据也不会强劲,不过若政策刺激措施开始在第四季显效,则铜进口应会再次提速.整体而言,在几个月出乎意外的强劲大宗商品进口之後,6月进口似乎是一次期待已久的回撤. 不过6月数据本身不说明太多问题.关键要看未来几个月,是疲弱的数据重演,还是大宗商品进口恢复增长,即便是以较慢的步伐.(完)