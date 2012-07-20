《Russell专栏》中国看上全球原油期货交易市场这块蛋糕

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 田建华/肖群英

路透澳洲朗塞斯顿7月19日电---打破西德克萨斯中质原油(WTI)和布兰特原油在原油期货市场的霸主地位可不是个简单的事,但是现在中国要蓄势一击.

上海期货交易所准备在数月内推出原油期货,且声称允许国外投资者全面参与.毫无疑问,中国希望复制其他大宗商品期货市场的成功,这些商品期货成交量占到2010年全球商品衍生品成交的一半.不过当前的市场主要限於农业,且大多服务国内人士.

吸引全球原油市场巨头是另外一个问题,不用走远,看看新加坡和迪拜就知道这个问题有多难了.

新加坡商业交易所(SMX)推出现金结算的WTI和布兰特原油的欧元期货合约已有数年光景,但是一直没能玩起来,当前相当於是个死市,没有交易也没有未平仓合约.

2007年成立的迪拜商业交易所(Dubai Mercantile Exchange)在原油期货取得了一些成功,但是该期货近月未平仓合约仅为7,081口,与在纽约交易的WTI的逾287,000口和伦敦交易的布兰特期约的247,000口相比,可谓是无足轻重.

这并不是因为迪拜的原油合约设计不好:实际上从很多角度来看,其都远胜WTI和布兰特合约.迪拜期约的标的原油数量远远超过布兰特原油,且并未像WTI受制於库欣等内陆的交割地.

迪拜的原油期约与亚洲关联更为密切,因其原油是重质高硫原油,在亚洲地区炼厂的使用要广于布兰特和WTI这些轻质低硫原油.但是该合约尚未在市场获得较多青睐的事实,显示出上海期货交易所面对挑战的难度.

上海期货交易所尚未公布规画中的原油合约全部细节,目前所知信息还算是令人振奋.其目标是让上海原油期货合约成为亚洲石油定价的标杆,吸引生产商、炼厂,以及公司和贸易商等对冲者采用.

鉴於中国是全球第二大原油进口国,且5月原油总进口量首次突破每日600万桶的水平,这一切变得完全顺理成章.上海原油期货合约将基於中质高硫原油,以美元或人民币计价,在中国的保税油库交割.上海期货交易所也尽力争取政府批准,允许外国机构活跃参与货币自由兑换和原油期约交易.

若上期所未能成功获得政府批准,不如就放弃,接受单纯基於国内交易的期货难以成为地区基准的事实.

假如让外资机构自由参与,上海原油期货合约仍面临许多需要克服的挑战.而让外资自由参与是一个很大的假设,因为这是中国前所未有的.

采用可交付的合同是好事,因这会让各方在交易中保持诚信.但在消费发生地,而非产地交割的构想耐人寻味,这将带来一个问题,即运输石油的相关运费和保险费是否会成为影响原油期约价格的因素.

其他问题是,中国可租用的保税油库数量有多少?仓储费用为何?

为吸引油市的真正大机构参与,中国需拥有足够的储油设施,以免原油期货价格因缺乏实货石油支持合约交割而受到操纵.

若上期所能够完善地设计原油期货合约,允许外资机构自由进入,他们就有望大获成功,尤其是在市场参与者都希望能和中国攀上关系的情况下.

这个世界迫切需要更优於布兰特原油期货和WTI的原油指标. 就像上海期望成为与伦敦和纽约媲美的全球金融中心一样,新加坡和迪拜也曾争夺原油指标头衔,但未能如愿. 现在轮到上海发力了.(完)