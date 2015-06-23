《RUSSELL专栏》澳洲炼焦煤商从中澳自贸协定与合约煤价大跌中获益

图为澳大利亚莫兰巴的Blair Athol煤矿。 REUTERS/James Regan

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 汪红英/孙茉莉/王丽鑫/高琦

路透朗塞斯顿6月22日 - 澳洲炼焦煤生产商最近接获两个少有的好消息，其中一个好消息显而易见，另一个则不那么直观。

显而易见的好消息是，上周澳洲与中国正式签署自由贸易协定，澳洲出口中国的炼焦煤关税将从3%降为零。炼焦煤主要用于炼钢。

另一个并不太直观的消息是，与日本买家签署的第三季度炼焦煤合约价格大幅下跌。

中国取消进口关税，将使澳洲煤炭商较主要海运竞争对手立即具备优势，后者是指加拿大和俄罗斯。

此外，这还有助于侵蚀蒙古煤炭商的成本优势。蒙古煤炭商今年以来抢占了澳洲煤炭商很大一块市场份额。

海关数据显示，中国2015年前四个月炼焦煤进口较上年同期下降24.2%，至1,467万吨。

澳洲仍占据中国约50%的进口，不过今年头四个月的出口减少26.2%。

相较之下，中国自蒙古的进口增加9%至445万吨，占到进口总量的30%左右。

接下来的两个供给大国为加拿大和俄罗斯，分别减少14%和39%。

鉴于4月蒙古的海关报价为每吨45.62美元，远远低于澳洲的105.58、加拿大的110.31以及俄罗斯的93.27美元，就不难理解从蒙古的进口突飞猛进的原因了。

将从边境至钢厂的运输成本考虑在内，从蒙古进口煤炭的成本也将攀升，但即便如此，这仍要较其他国家便宜。

不过澳洲炼焦煤取消掉3%的进口关税后，将增加较加拿大的成本优势，并缩小同俄罗斯船货的差距。

**价格下跌稍稍带来助益**

但是，日本炼焦煤买家的季度合约价格下跌，最有潜力促进澳洲生产。

据两名熟悉谈判情况的知情人士称，第三季优质硬焦煤合约价定为每吨93美元。

这相比第二季下降15%，而且意味着与2011年中的纪录高位约每吨330美元相比，炼焦煤价格现已跌逾三分之二。当时澳洲主要产煤州昆士兰州洪灾导致供应吃紧。

合约价格通常会影响现货价格。现货价格也在下跌，上周末时澳洲船货的离岸价格(FOB)跌至每吨约88.42美元。

尽管这比近几周略高，但较年初时的每吨115美元左右仍是下跌。

现货价及合约价双双下跌，可能给加拿大矿商的供应进一步施加压力。

鉴于4月份中国的海关报价为每吨110.31美元，很难看出加拿大生产商如何具备竞争能力。

他们面临着落入与美国炼焦煤生产商一样悲惨境地的风险。美国对中国的炼焦煤出口在2014年为209万吨，较2013年已然大幅下降66%，而到了今年就干脆变成了零出口。

考虑到蒙古的供应量可能接近产能极限，澳洲生产商似乎处在最佳地位来取代高成本的加拿大供应。

另一个需要考量的因素是，中国本身的炼焦煤产出看来在下降，根据国家统计局6月11日发布的数据，5月产量较上年同期减少4.2%至3,769万吨。

虽然当前局势对于澳洲炼焦煤生产商而言不是完全的利多，但看起来，近期的价格走势和中澳自贸协定的达成令澳洲生产商的竞争优势得到加强。

炼焦煤市场最终局面恐怕是，谁坚持到最后谁就是胜者。那意味着价格会触底，但反弹的希望渺茫。(完)

(译文审校 龚芳/艾茂林/王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。