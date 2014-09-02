《RUSSELL专栏》印尼政府一改低效无能形象 与矿商对抗占据上风

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell
路透澳洲朗塞斯顿9月1日 - 在印尼政府与国际矿商之间利害关系极大的较量中，印尼政府似乎已经占据上风，这个结果多少有些令人意外。
目前印尼政府已经成功降服两家美国矿业巨头，对部分金属矿石实施了出口禁令，加强了对先前放任的煤炭业的管理，并对煤炭业腹背受敌之下的惨叫声充耳不闻。
当印尼政府开始改变法规，使更多矿产财富留在国内时，外界普遍认为政府缺乏与强大的采矿业对抗的决心和能力。
之前的几次尝试都以有利于矿商的妥协收场，因此政府被视为低效、无能、有始无终。
但最近几周，政府表现得比对手更为强势，也愿意顶住他们的威吓。
首先，美国矿业巨头--自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)与即将离任的苏希洛政府签署了谅解备忘录，这应当使政府达到目的，而又不用付出太多代价。
根据该协议，自由港公司在支付1.15亿美元建设冶炼厂的首期费用之后，将恢复铜矿石出口。该公司在印尼经营着全球第二大露天铜矿Grasberg矿。
自由港还同意支付更高的权利金及出口税，以及出让印尼业务的30%股权，政府则承诺给予该公司2019-2021的采矿许可证，让其业务继续经营到2035年。
这对于自由港非常重要，因为Grasberg矿被认为蕴藏大量的铜和金矿脉，但还需要勘探和其他投资才能开发。
而Newmont Mining(NEM.N)则采取了与自由港截然不同的方法。该公司也是年初时因政府上调出口税的纠纷停止矿石出口，但试图通过国际仲裁解决纠纷。
不过，上周该公司撤回冲裁请求之后，与印尼政府长达七个月的纠纷几乎马上取得突破。
一名印尼政府官员周一表示，Newmont同意支付更多权利金，下周将恢复铜出口。
可能有人认为，自由港采取协商的方式比Newmont此前的强硬立场更有效，但这忽略了两家公司印尼资产分别在公司内部的优先顺序。
自由港的Grasberg矿是一个世界级的大矿，未开发的潜在储量巨大，是该公司的战略资产，因此自由港有更大动力来进行协商，并确保这项资产仍在其名下。
而Newmont公司的Batu Hijau矿较Grasberg规模要小得多，而且当现有开采执照在2030年到期之后，可以继续开采的时间可能所剩无多。
因此，Newmont就没有那么大动力与印尼政府就合约内容进行协商，因该公司相信一旦此案进入仲裁，印尼政府将被迫履行合约。
也可能自由港与印尼政府的协议，使Newmont意识到妥协是有可能的。换言之，一旦印尼政府拿下第一个对手，要让其他公司听话就会容易得多。
**新政府，老政策**
印尼候任总统佐科-维多多(Joko Widodo)将于下月上任，他将乐于在上任之初与矿业搞好关系，这点毋庸置疑。
但这并不是说政府争取从资源业获取更多回报的计划将有所软化。
煤矿商也很苦恼，称如果政府推进新规，迫使他们在中央政府部门登记，并提前支付出口特许费，那么部分矿商将会破产。
新规旨在缔除非法矿业活动，这些活动的年产量约达5,000万吨，相当于预期的2014年合法出口量的七分之一左右。
煤炭业表示，没有能力提前支付特许费，但政府似乎并不相信。
如果历史重演，政府可能会非常坚持此计划，并已表示，准备承受金属矿石出口下降导致的税收减少，前提是他们认为从长期收益来看值得这么做。
虽然目前为止印尼政府的牌打得还不错，但他们所采取的策略并非毫无风险。
主要问题在于，政府可能将面临矿业投资下滑，因为相关规定变得更加繁琐，预期回报也减少。
在现有储备已经在开采，而尚无新项目取代的情况下，这最终会对产量产生负面影响。
毕竟，如果你的牌打得太好，其他人可能就会跑到其它桌子试试运气。(完)
(编译 李春喜/许娜；审校 张明钧/高琦)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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