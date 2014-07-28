《RUSSELL专栏》铁矿石三巨头身处量价最佳平衡点 如何保持是关键

2013年12月2日，澳洲一个矿场，装满铁矿石的传输带在运行。 REUTERS/David Gray

撰稿 Clyde Russell；编译 洪曦/高琦/张明钧

路透澳洲朗塞斯顿7月28日 - 从三大铁矿石生产商的最新产量报告中，可以捕捉到一个清晰的信号：看起来，这些厂商想要透过提高低成本产量的方式来确保市场统治地位。

澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)在截至6月末的一年里，铁矿石采矿总量达到2.25亿吨，比自身预估的数字高出4%。

必合必拓在报告中称，预计将进一步提高生产，2014-15财年的产量将达到2.45亿吨。

力拓(RIO.AX)第二季度产量较上年同期提高了23%，达到7,570万吨。

该公司也预计全年产量将会增长，7月16日发布的季度报告显示，2014年产量或达到2.95亿吨，较2013年的2.66亿吨大增11%。

全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷(VALE5.SA)的第二季产量也创下纪录，增长12.6%至7,945万吨。公司计划到2018年时将铁矿石年产量提高到4.50亿吨，去年为3.06亿吨。

三大铁矿石巨头都在大力押注，他们可以通过继续扩大产能来占领更多的全球需求市场份额。鉴于他们的矿山成本低且拥有规模效益，他们能够承受价格下滑。

迄今看来该策略似乎是成功的，三大巨头没有竞相减产，他们仍可能取得强劲的获利增长，这得益于他们在前两年里实施了大规模的成本削减举措，现在开始获得收益。

矿商巨头显然处于有利位置。要保持这种优势，取决于铁矿石价格不会下降太多，而这又在很大程度是取决于中国的经济发展。中国购买了全球海运铁矿石总量的约三分之二。

今年现货铁矿石价格已经下跌近30%，但7月25日的收盘价报每吨94.30美元，较6月中触及的低点89美元回升了6%。

价格从去年底的每吨134.20美元下跌，是反映供给增加及忧心中国2014上半年经济成长等因素。

铁矿石做为中国融资工具之的真相曝光后，也令人担心过去囤积的存货是否能够迅速出脱；先前曾传出一批船货用在多笔信贷交易的丑闻，导致市场忧心情绪升高。

不过近期铁矿石需求前景已经改善，因汇丰/Markit的制造业采购经理人指数初值升至18个月高点，意味着中国经济正在回升。

然而风险在于就算经济走强也无法消化全球矿商生产的大量铁矿石。

**中国国内产出下滑**

无疑地，三大矿商皆期望铁矿石价格下滑将会把中国国内生产商及全球各地规模较小、成本较高的矿脉给赶出市场，同时阻碍印度矿商重回海运铁矿石市场。

中国官方数据显示，国内产出还没有停摆，不过对于官方数据正确性的质疑从未停歇。

中国国家统计局数据显示，6月铁矿石产出为1.393亿吨，较5月增加7.3%，上半年产出达到7.106亿吨，较上年同期增加9.9%。

官方数据所没有显现的是铁矿石的品级，据信中国产出的铁矿石品级持续下滑，目前平均含铁量可能接近20%，远低于全球铁矿石标准的约62%。

根据麦格理本月发表的研究报告，以当前的价格来看，中国产出中约有三分之一是赔本生产。

麦格理估计，中国1-5月铁矿石产出实际下滑3%，近几个月更是加速减产。

报告指出，今年1-5月，国内产出相当于62%含铁量等级的铁矿石减产规模总计在3,000-5,000万吨。

中国海关数据显示，今年1-6月铁矿石进口成长19%，而上述报告有助于提供相关解释。

数据同时显示三大矿商的影响力，其中来自澳洲的进口成长33.3%，自巴西进口成长14.5%。

当前市场情势显示，铁矿石价格难以涨破每吨100美元。若升破100美元，中国业者将会重启产出，同时也会激励其他国家规模较小业者回归。

目前尚不明朗的是，随着澳洲及巴西扩大供给、以及西非几个矿脉开出新产能冲击市场，价格会跌到多低。

必和必拓、力拓以及淡水河谷目前可谓持盈保泰，但其削减成本的好处在未来恐难再现，亦会其获利成长不只会与开采量有关，也将会受到价格的影响。(完)

(译文审校 艾茂林)

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