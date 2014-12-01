《RUSSELL专栏》力拓欲斩断股价与铁矿石价格关联 重赢投资者信任

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透澳洲朗塞斯顿12月1日 - 全球第二大铁矿石矿企--力拓(RIO.AX)上周为其铁矿石战略所做的辩护可谓是激动人心。该公司传递的基本信息就是：即便铁矿石价格下挫至五年低点，该公司仍将取得大规模获利。

力拓在铁矿石价格及需求方面的部分设想看起来仍然相当大胆，不过姑且先不考虑这些，真正要回答的问题在于：该公司能否让市场相信，它走上了一条正确道路？

要想赢得市场信任，力拓必须打破其股价与亚洲铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI之间强烈关联性的桎梏。

自2008年全球经济衰退以来，力拓股价基本上就和铁矿石价格亦步亦趋，尽管今年这种关联性出现了解体迹象。

今年铁矿石价格大跌48%，11月28日收盘价报每吨69.80美元，仅仅略高于11月26日创下的2009年6月11日以来低点68美元。

力拓股价11月28日收在59.10澳元(49.64美元)，今年只走低了13.3%。

股价与铁矿石价格的连动关系已破裂、还是可能将恢复的问题，很可能得要看股价会不会下跌，因铁矿石市场供过于求情形严重，出现反弹可能性偏低。

欲浏览力拓、必和必拓股价及现货铁矿石价格对比，请点选link.reuters.com/few62w

力拓执行长沃尔什(Sam Walsh)及其团队可能希望你相信，这一关系的基本面已发生变化，主要是因为该公司成功地以非常低的价格向市场供应了额外数量的铁矿石。

力拓11月28日在悉尼召开的投资者会议显示，该公司预计其铁矿石业务将继续获利丰厚。

该公司预计，2015至2019年期间，其未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)率平均为56%。

这是基于对铁矿石的预估，即使铁矿石价格较预估每吨低15美元，也仅会使利润率降至47%。

鉴于2015年对铁矿石价格的预估为成本加运费(C&F)到华北为每吨85美元，基本可以确定较预估低15美元的利润率非常可能实现。

不过，即便是在预期区间的低端，力拓的看法也是十分乐观的。

**削减成本是结构性的改变吗？**

力拓打的是管理和成本牌：到2020年，铁矿石单位成本预计将从2012年的每吨47美元下降至35美元，其中包括运费、持续资本投入以及资源开发使用费。

力拓在上周的研讨会上表示，这些资金节省下来之后，公司将实现可观的自由现金，用于回馈股东。可能性最大的是，在2015年2月公布全年业绩时提高派息。

对于今年力拓股价表现优于现货铁矿石的正面看法是，投资者在一定程度上接受了力拓的理论，即公司可通过削减成本而实现持久的成功。

这在很大程度上仍取决于铁矿石价格不会进一步大跌，且中国钢铁需求继续增加，达到每年11亿吨左右，比今年约8.26亿吨的产量仍高出将近三分之一。

这两种假设都仍是有风险的。铁矿石价格依然承压，而力拓及其主要竞争对手必和必拓(BHP.AX)和巴西淡水河谷(VALE5.SA)均计划继续增加产量。

由于中国经济增长率已放缓至更为可长可久的水准，中国的钢铁需求高峰可能提早实现，低于10亿吨这一关口。

力拓将不得不增加派息以使投资者保持兴趣，该公司可能乐于派息，而不是将资本利得进行投资。

该公司股价目前大致持平于2009年6月11日水准60.77澳元，当时铁矿石价格也处于目前水平，这意味着最近几年买入并持有策略并没有为投资者带来资本利得。

力拓管理层似乎并不愿承认铁矿石业发生的情况出乎他们预料，这一点与其竞争对手的管理层差不多。

他们没有预计铁矿石价格将崩盘，尽管他们的确预期该市场正从供不应求转至供大于求，而且对于中国需求增长太过乐观。

目前他们又使出不同的策略，努力让投资者相信，作为成本最低的生产商，他们依旧能够获得丰厚的利润。

情况可能是这样，但投资者眼下希望看到这些利润分给他们，这才重要。(完)

(编译 朱晓军/于春红/王颖; 审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。