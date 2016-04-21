《RUSSELL专栏》铁矿石价格大涨 是结构性反转还是熊市反弹？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 孙国玉/李春喜/孙茉莉/王兴亚

路透澳洲朗塞斯顿4月21日 - 铁矿石从前景极为黯淡的一种商品迅速蜕变为市场中的耀眼明星，这究竟是否合理？其涨势究竟能否持续？

年初时，铁矿石价格看上去在大规模供应过剩和需求下降的双重夹击下，陷入了恶性循环。

但今年以来，亚洲铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI已累计反弹了近50%，这让笔者和分析师均大惑不解，笔者和分析师原本认为，铁矿石即便反弹，不过是给了投资者一个获利了结、并继续做空的机会。

因此面对当前的反弹行情，我们值得去探讨铁矿石市场究竟发生了什么样的变化，以及这些变化从本质上看究竟是结构性的还是更多属于暂时因素。

铁矿石价格这波反弹主要有两大因素，一是铁矿石产量预期略为向下修正，二是需求优于预期，因中国采取行动通过固定资产投资提振经济。

首先来看供应面，本周世界三大铁矿石厂家均下调了产量预期。

其中力拓(RIO.AX)带头于4月19日宣布，将2017年产量预期从之前的3.5亿吨下调至3.3亿-3.4亿吨。

这相当于从市场上减少多达2,000万吨的供给，但重点在于，这项减产只限于明年。

对于2016年，力拓维持产量预测在纪录高位3.5亿吨不变，并公布第一季出货8,080万吨，较上年同期增长11.4%。

全球第三大铁矿石生产商--必和必拓(BHP.AX)周三将截至2016年6月止的年度铁矿石产量预测下调1,000万吨，至2.6亿吨，因飓风中断了西澳的生产。

该公司1月已经将产量预估下调1,000万吨，因巴西Samarco铁矿发生溃坝后停产。

最大铁矿石生产商--淡水河谷(VALE5.SA)周三也宣布，全年铁矿石产量可能在3.4-3.5亿吨预测目标的低端。

不过，该公司新的S11D矿增产，明年仍有望将产量提高至3.8-4亿吨。

必和必拓和淡水河谷所宣布的今年将削减的产量足以让人以为，铁矿石市场收紧的程度能够支撑价格。

必和必拓和淡水河谷合计产量要较他们此前的预期减少了约3,000万吨，这相当于全球最大买家--中国一个月进口量的三分之一左右。

虽然这一减产规模已足以带来一些正面人气，但也可能会被额外增加的供给抵消，最值得关注的当属位于西澳新矿Roy Hill，这座年产5,600万吨的矿场正在开始提高产量。

总之，从供给面来看，并没有结构性的减产动作，而是一些短期性因素令市场暂处于供给紧俏，不过很难预期这一趋势会持续到2017年。

**中国支出带动需求**

从需求面来看，看起来确实是中国加大刺激性支出，今年第一季中国固定资产投资(FAI)增长10.7%，带动3月钢铁产量创下纪录高点。

上海螺纹钢的大举攀升更是激励了钢铁生产，指标合约SRBcv1从年初水准到周三收盘价每吨2,561元人民币(395美元)，整整跳涨48.3%，

刺激性支出可能还会持续一段时间，但这并不一定意味着钢铁价格将继续强劲上涨。

价格上涨只会让更多闲置产能重新上线，亏损钢厂得以避免关停命运。

鉴于中国钢铁行业过剩产能高达以亿吨计，因此就算是需求增加，毫无疑问供应也会很快超过需求，钢铁价格回落几乎是不可避免的。

再加上全球钢铁企业及所在国家政府对中国低价钢铁出口的抱怨日渐加剧，很难想象中国这个全球最大钢铁出产国能够持续增加产量。

考虑到上海钢铁期货与现货铁矿石价格之间的密切相关性，前者出现的任何回调将可能拖累后者走低。

综合看供需状况，铁矿石应该有相当强劲的理由表现更为积极，但这个论据是否足以支持价格大涨50%之后涨势能延续下去，目前还不太确定。

然而，市场上有句老话--“趋势是你的朋友”，这已经无数次被证明是对的。

因此，目前而言，铁矿石可能继续走高，至少在供应确实增加且需求平稳下来之前会如此，但铁矿石仍有可能正在经历一轮熊市反弹，而非进行结构性调整以实现市场更加均衡。(完)