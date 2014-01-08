《RUSSELL专栏》澳洲上调商品出口预估 但量增价稳才能惠及个股

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell 编译 戴素萍/石冠兰
路透澳洲伦瑟斯顿1月8日 -全球最大铁矿石和煤矿出口国--澳洲，调高了对天然资源出口的预测，但对受创的大宗商品投资者来说，这不尽然都是好消息。
澳洲资源与能源经济局(BREE)在12月最新报告中上调了大宗商品出口量和出口额的预估，尽管此举令人振奋，但一如以往魔鬼藏在细节中。
BREE表示，在2013-14财年，铁矿石的出口量料将达到6.498亿吨，高于2013年6时预估的6.10亿吨；出口额则从667.6亿澳元上修至821亿澳元(732亿美元)。
冶金用煤的出口量料将达到1.639亿吨，高于6月时预测的1.60亿吨；出口额则从前次估值235.4亿澳元，小幅上修至236.7亿澳元。
动力煤出口预估从1.90亿吨调高为1.914亿吨，出口额从175亿澳元小幅调降至172亿澳元。
这些数据透露出铁矿石仍是很突出的大宗商品，同时该局并未预测价格将因市场供应增加而下跌。
反之，该局预期中国为维持当前的经济成长速度，将会持续吸纳这些供应，此外，随着发展中国家持续从始于2008年的衰退中缓慢复苏，其他地区的需求也会跟着回升。
从BREE的预测也可以看出这一点。该局认为2013-14年铁矿石平均合约价将为每吨121.2美元，高于6月时预估的每吨112美元。
就连煤的出口量看来也不算太糟，鉴于预期中国钢铁产量将会增加，焦煤的出口表现预料会很不错。
但煤价就要另当别论了。BREE预估焦煤平均合约价为每吨148.50美元，低于6月时预估的160美元；同时动力煤平均合约价预估也从每吨92美元下修至88美元。
澳洲矿业预估图表，请点选(link.reuters.com/cuk55v)
**去年情景会否重现**
这延续了去年量增，但却损及价格的主旋律。
去年的模式是：世界头号煤炭生产国、消费国和进口国--中国只有在煤价低于国内水平时才会增加进口量。
考虑到中国煤炭产量增加和治污压力加大，中国国内煤价似乎不大可能上扬，全球煤价因此也不太可能上涨。
BREE的预估也反映出，出口额增加归根结底是因为预期澳元贬值。
该机构预计2013-14年澳元兑美元平均水平为0.91美元，鉴于澳元自2013年初开报1.0393美元之后一路下滑，1月8日悉尼早盘收于0.8922美元，这一预估看来是合理的。
其他大宗商品方面，BREE给出的预估更是几家欢喜几家愁，氧化铝出口在2013-14年度料比上个财年降低6.5%，铝出口将减少0.3%。
铜出口可能会增长1%，锌增长0.2%，镍出口料降低9.8%。
整体情况是，铁矿石可能再度成为澳洲出口的一大亮点，而煤炭等其它商品出口则将勉力维持水准。
但对于商品投资者来说，除非价格也上涨，否则出口量增加并没有太多吸引力。
BREE的预估并没有暗示价格会大幅上涨，即便对于中国需求将强劲的核心预期是准确的。
这意味着投资者或最好关注资源类个股，尤其是主要铁矿石生产商力拓(RIO.AX)和必和必拓(BHP.AX)以及FortescueMetals Group (FMG.AX)。
必和必拓和力拓与诸多其他国际同业一样，一直在控制资本支出和运营方面的成本，如果能在价格至少是持稳的情况下增加出货量，那他们的营收和净利都有望明显增长。(完)
(译文审校 白云)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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