《RUSSELL专栏》LNG似乎将步油价大跌的后尘

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell；编译 王洋/汪红英/刘秀红

路透澳洲朗塞斯顿1月18日 - 相较于原油市场的惨跌，亚洲液化天然气(LNG)价格在过去三个月表现还算相对稳定。不过，这种平静不太可能维持很久。

上周亚洲现货LNG价格LNG-AS收报5.60美元/每百万英热单位(mmBtu)，比11月22日触及的近期峰值7.80美元低了大约28%。

相比之下，布兰特原油价格已从10月初的近期峰值水平下跌46%，目前交投在每桶28.55美元左右。

从一个较长的时间段来看，现货LNG的表现也要好于原油。2014年2月现货LNG曾达到20.50美元/mmBtu的纪录高位，目前较这一水平下跌了68%。

而布兰特原油则较2014年6月19日触及的当年峰值水平每桶115.06美元下跌了75%。

尽管两个市场似乎都受困于供给过剩和需求不佳，但LNG的情况似乎是其当前的价格走势滞后于原油。

油价下跌的原因似乎已被市场很好地理解，即便是当前已跌破30美元的油价，也被认为是较长时期内不可持续的，因为有很多全球产能在此水平上是亏损的。

自从全球最大的石油出口国沙特阿拉伯决定不通过减产，而是通过让低油价最终将高成本生产者挤出市场的办法使市场恢复平衡后，石油市场一直处于供应过剩状态。

在西方解除对伊朗的制裁后，该国短期内每日将向油市供应至少50万桶原油，这也令油价承压。

但LNG 2016年的前景即便不比原油更糟糕，也可以说是半斤对八两。

随着澳洲新项目投产，未来数月LNG过剩供应将大幅增加，亚洲地区尤其如此。

康菲石油国际(ConocoPhillips) (COP.N)和Origin Energy (ORG.AX)共同拥有的澳洲太平洋LNG项目在1月9日发出了第一艘船货，成为过去一年在澳洲昆士兰州投入运营的第三个煤层气制LNG项目。该项目的LNG年产量为900万吨。

在澳洲的西部，美国石油公司雪佛龙(Chevron)表示，其Gorgon项目将在今年初出口第一艘船货。Gorgon项目的LNG年产量为1,560万吨，该项目造价估计为540亿美元，是全球造价最高的LNG项目。

而且还不仅仅是澳洲在向市场大量供应新的LNG，未来数月美国也将出口LNG。

**美国出货延迟，但终究会来**

尽管发自美国本土的第一批LNG船货有所延迟，但重点是，到2月底或3月初，美国的Cheniere Energy Partners(CQP.A)就可能加入全球LNG供应热潮，从Sabine Pass项目出口首批LNG。

虽然Sabine Pass是唯一一座今年预定启动的美国LNG厂，但还有四个项目目前已处于在建状态。

澳洲也有两个常规LNG项目正在建设当中，定于今年晚些时候投产。而且皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS的Prelude浮式LNG项目也将在明年投入运营。

总计，过去12月新投入的澳洲项目以及预计未来12-18个月开始出货的项目，将新增6,180万吨产能，而美国在建的多座LNG厂，到2020年时可能再令产能新增7,200万吨。

但是LNG需求看来肯定无法消化这些即将到来的新增供应，意味着LNG价格必须下跌，才能刺激日本、韩国和中国等亚洲主要消费国以及欧洲，弃用煤炭，改用天然气。

据咨询机构Energy Aspects的数据，2016年全球LNG需求预计将增长2,300万吨，但其中仅有710万吨来自亚洲。

要真是这样，可以合理推测，澳洲LNG的大量供给，将导致亚洲LNG现货价下跌，并将卡塔尔的LNG船货挤出亚洲市场。

这就意味着，更多卡塔尔LNG船货将转向欧洲，杠上来自美国墨西哥湾沿岸的LNG新秀。

总而言之，LNG相对于石油的平稳表现期注定会结束，现货价格跌幅应该至少会齐平原油价格的暴跌程度，可能甚至有过之而无不及，尤其是到3月前后北半球冬季结束、需求下降的平季开始之时。(完)