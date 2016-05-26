《RUSSELL专栏》LNG价格与原油脱钩 买家可能从长约转向现货

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿5月26日 - 亚洲市场液化天然气(LNG)现货船货的价格与原油之间的长期关联今年已经打破，这可能让已经不太稳定的LNG市场更加不安。

在截至5月20日的一周，现货LNG价格为每百万英热单位(mmBtu)4.65美元，比去年底的6.90美元下跌35%，略微高于4月中旬触及的今年迄今低点4美元。

相反，全球指标布兰特原油周四升至每桶50美元上方，较年初时上涨了三分之一左右。

尽管LNG与原油之间不存在相互竞争，但二者之间传统上有很强的关联性，长期LNG合约一直与原油价格挂钩，这在以前对现货LNG价格影响很大。

但今年以来二者价格走势脱钩，对于LNG产业可能有利有弊，整体影响可能是市场参与者面临的不确定性升高。

手中有与原油价格挂钩长期合约的大型LNG生产商，最可能放下心来，因为布兰特已升破50美元，而且显示出已在今年稍早触底的迹象。

但考虑到现货LNG仍然疲弱，买家可能趁机尽可能多地购入现货，调整长期合约购买量。

从另外一角度来看，在现货船货价格明显更低的情况下，LNG买家可能对于为长期供应合约支付与油价连动的较高价格而感到气恼。

这种对比可能会令买家加大对卖方的施压，要求后者修改或重新议定长期合约，以反映天然气和LNG市场的现实，而不是反映油市的行情。

不过，生产商对于终止与油价连动合约的意愿不高，因这将明显削弱其营收，并令其进一步暴露在供给过剩的LNG市况之下。预计未来几年，LNG市场还将保持过剩的态势。

事实上，LNG的供给过剩在未来几年或会加剧，因有更多美国项目投产，且澳洲八大合资公司的最后一家进入满负荷生产。

这意味着买家愈发占据上风，由此生产厂商不得不接受较低价格以促进需求的可能性也越来越大。

**需求增速不够**

对LNG而言，需求现在也成了问题。诸如日本、韩国等最大的LNG购买国的需求下降，虽然中国和印度加大了购买，但还不足以抵消供给的增长。

第一大购买国日本，对LNG的需求很有可能出现结构性下降。4月其LNG进口量同比下降3.3%至638万吨，今年前四个月的累计进口量则下滑5.5%。

5月份的进口货再度下滑，汤森路透大宗商品研究和预测机构所编制的船舶追踪数据显示，有530万吨LNG定于在当月抵达日本港口卸货。

韩国4月进口量较2015年同期下降22.8%，至218万吨，年初迄今跌幅降至8.4%。

船货追踪数据显示，5月进口量应大致持平于4月水平，计划将有230万吨将卸货。

中国4月进口量较上年同期大增22.4%至188.6万吨，今年前四个月累计涨幅共计18.6%。中国是未来数年LNG需求的巨大希望。

中国5月进口量可能将与4月差不多，船货追踪数据预示，将有190万吨将卸货。

据咨询机构Energy Aspects发布的报告，印度5月进口量可能将大致持稳，追平4月160万吨的进口量，印度5月同比增长率将为相当强劲的17%左右。

据船货追踪数据，今年前五个月，亚洲四大购买国日本、韩国、中国和印度的LNG进口量料将触及6,530万吨。

这较上年同期增长6%，但较之本地区产能的增幅，这额外370万吨的需求显得苍白无力，2015年至今年迄今，仅澳洲一国就向市场额外投放了4,090万吨供应。

不断增加的LNG供应将打压现货LNG价格，可能扩大现货较长期、石油相关LNG合约的贴水幅度，这一情形肯定将加剧生产商和买家之间的紧张关系。

亚洲现货LNG与布兰特原油图表 tmsnrt.rs/1TL2MpN

(完)