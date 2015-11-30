《RUSSELL专栏》为遏制价格下跌 中国金属生产商好招昏招尽出

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 李春喜/杜明霞/高琦/李爽

路透澳洲朗塞斯顿11月30日 - 中国金属生产商为了遏制价格下跌，采取了两个措施：一个是较为明智，且有可能成功的好招；而另一个则是昏招，可能只会起到短暂的提振效果。

好招是降低精炼金属，包括铜、锌、镍，以及含镍生铁的产量。

昏招就是努力说服政府，开始收购包括铝在内的各种金属，希望藉此吸收富余的产量并支撑价格。

路透此前报导，据一位业内高管人士称，中国九大铜生产商已就2016年将精炼铜减产逾20万吨的初步计划达成协议，这一减产幅度相当于今年产量的约5%。上周六中国的铜生产商在上海举行会议，讨论统一减产支持铜市的事宜。

其中一家公司的高管匿名表示，减产的幅度可能更大，本周或将宣布。这九家铜生产商占中国精炼铜产量的60%。

此前，中国的锌和镍生产商已经宣布计划减产。

八家镍生产商表示，12月可能减产15,000吨，2016年相比今年水平将减产20%。

锌生产商也做出了类似承诺，称明年将减产50万吨，约相当于产量的20%。

总而言之，在经济增长放缓且对金属需求减弱之际，中国的金属生产商终于面对产量过剩的现实。

但是，仍有两个问题有待解决。首先，减产决定是否真正落实。其次，如果确实减产，那么是否足以再平衡市场？

减产计划后面总要被打上问号，因为经验显示如果最初的减产举措起到支撑价格的效果后，中国炼厂就会重启生产，而且很快会回到之前供应过剩的状态。

能提供更多信心的是，有可证实的迹象显示减产举措在本质上更为持久，因此避免出现中国铝部门去年的情况，当时铝产量下降，不过价格一回升，产量就重新启动。

**市场反应平淡**

当然，市场对中国生产商宣布的减产决定反应平淡，指标伦敦金属交易所(LME)期铜周一亚洲盘初最多仅上涨1%，随后转为下跌，到0016 GMT时为下跌0.2%。

与期铜类似，LME期镍在早盘仅录得0.9%的涨幅，之后又回落至基本持平。

期铜仍然接近六年最低水平，期镍接近逾十年最低水平，迄今为止市场对于中国减产的消息反应平淡，这表明要么是减产幅度不够大、不足以影响供需平衡，要么就是投资者认为中国减产举措可能不会得到完全落实。

中国金属生产商正在尝试的另一个策略是，想说服中国发改委增加金属收储。

据路透引述中国有色金属工业协会一位官员和两位行业消息人士的报导，该行业协会在11月23日建议政府收储铝、镍、以及钴和铟等稀有金属。

如果中国国家物资储备局(简称:国储局)真的增加金属收储，将为2008年全球衰退以来的首次，当年国储局购买金属旨在支撑价格。

一位了解生产商要求的消息人士称，该协会已建议，国家收储90万吨铝、3万吨精炼镍、40吨铟、40万吨锌。11月25日路透报导称，其他消息人士没有明确锌也在该计划之内。

金属生产商无疑将欢迎策略性购买过剩产出，他们可能还对2009年时的收储效果保留着美好回忆。

但当前的情况与2009年有很大差别，最主要的一点是，目前产量过剩规模要大得多，这就意味着国储局需要大规模持续买进，才会充分紧缩市场，从而推高价格。

国储局是否认为有必要提高库存，这也是一个存在争议的问题，但即便其准备出手帮助身处困境的企业，那么也应知道，自身较长期提振价格的能力有限。

要说服政府收储金属，就像是给饥饿的孩子一个棒棒糖，效果转瞬即逝，最后孩子只会比不给糖果前哭得更厉害。

如果中国金属生产商真的要认真对待提振价格问题，那么最佳办法就是大幅减产，并坚持足够长的时间，让市场恢复供需平衡。(完)