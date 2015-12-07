《RUSSELL专栏》大型矿企接受商品价格低迷的现实 问题是如何应对

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿12月7日 - 主要矿企必和必拓和力拓最近表示，他们预计大宗商品价格将保持低迷态势，虽然这可能只是陈述了一种显而易见的事实。

尽管全球三大铁矿石企业中有两家都承认其他市场已经认同一段时间的看法，这一点至关重要，但更重要的是，他们如何应对眼前的现实。

第一个要面对的现实是，中国经济成长减缓幅度超过资源企业约五年前决定扩大产能时的预期，实际上也逊于多数市场分析师预期。

第二个现实是，这些企业的产能扩张已经在多个商品领域造成结构性供应过剩，尤其是铁矿石、煤和液化天然气(LNG)领域。

“首先我要说的是，我们对商品价格的长期看法较为悲观，”必和必拓执行长麦安哲12月3日在墨尔本举行一场演讲后表示。

“但我对需求长期增长持乐观态度，因为我清楚将30、40亿人(尤其在亚洲)带入中产阶层需要什么资源，以及这将带来的消费情况，”他接着说。

这似乎将成为必和必拓重心的一个转变。

该公司之前关注的全是中国，以及中国对与工业化相关的大宗商品的预期需求。

但现在关注点已拓展至包括亚洲其他地区，这无疑意味着对印度和印尼的强烈关注。这两个人口大国落在马来西亚和泰国等一些亚洲更加发达的经济体之后。

麦安哲并未放弃对中国的关注，他仍表示相信其钢铁产量可能升至每年接近10亿吨的水平，相当于比今年约8亿吨的预期产量高出约25%。

麦安哲和其他铁矿石生产商的问题是中国的增长速度。

要实现钢铁年产量10亿吨，经济增长必须要快于当前水平，虽然这种情况有可能实现，但已不再是最有可能出现的情况。

比较可能的情况是，中国将仍能够以较慢的速度达到发展目标，换言之，中长期而言，当前的钢铁产量水准已经绰绰有余。

这对必和必拓、力拓(RIO.AX)(RIO.L)及最大铁矿石产商淡水河谷(VALE5.SA)将是坏消息，因为这三巨头已经投入数以十亿美元资金扩张矿山及码头。

力拓旗下铜和煤炭业务负责人Jean-Sebastien Jacques在11月26日表示，短期内大宗商品价格可能仍低迷，因供给过剩及中国经济增长放缓仍累及市场。

**供应调整**

力拓铁矿石业务执行长哈丁(Andrew Harding)最近也相当乐观地看待铁矿石长期展望，上周他在一场活动上表示，铁矿石价格“并未坠落悬崖”，尽管目前已跌到至少10年来最低水准。

“市场正在做的其实就是市场对任何大宗商品的一贯作法，不只是对矿业。供应会跟在需求后面，它并不是与需求完全同步，”哈丁指出。

亚洲铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI在12月4日触及39.40美元，为2008年编制以来首次跌破每吨40美元。

哈丁评论的隐含之意在于，尽管他仍然看多需求前景，但为了市场平衡，供应面将必须有所调整。

力拓、必和必拓及巴西淡水河谷都以最低成本来经营矿场，且几无关闭之虞，但影响所及的是利润原就微薄的矿商必定最容易面临风险。

但几无迹象显示有任何主要供应将离开市场，事实上刚好相反，位于西澳最新耗资100亿美元的Roy Hill矿场，本周将有第一批船货出货。

该矿场计划年产5,500万吨，而过去两年全球产量已增加了2.34亿吨。

迄今为止，矿商还能够通过大幅削减成本来应对商品价格的下跌，但这种做法不可能无限的持续进行下去。

到了某个阶段，若没有需求大规模增长的支撑，供应面将不得不回归理性。

而供应面调整的后果，可能是某家大矿商被迫退出该生产领域，或者矿商的命运将落于满腹怨言的股东之手，股东对于股价饱受打压可谓是忍无可忍。

如果必和必拓与力拓也走上英美资源集团(AAL.L)的削减股息之路，那将成为压垮该领域的最后一根稻草。英美资源预计在本周就会降低派息。

那么矿商到底将如何应对价格低迷的困境呢？目前为止的所有手段不过就是各种各样的削减成本，资本支出和运营支出都已经被砍。

但下一步要怎样走呢？削减股息来维护资本，出售非核心资产，还是关闭经济效益不佳的矿场？商品价格萎靡不振的时间越长，上述选项被动用也就会越多。

（披露事项：本篇文章发表之际，作者Clyde Russell以基金投资者的身份持有必和必拓与力拓的股票。）