《RUSSELL专栏》矿业并购深受低价打击 仍在等待“好日子”的到来

资料图片：印尼松巴哇岛一处铜和金矿中一景。 REUTERS/Neil Chatterjee

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 刘秀红/汪红英/李春喜/张明钧

路透澳洲朗塞斯顿4月19日 - 理想目标：刚刚开始投产或接近投产的一处矿山，最好是金矿，一定要在一个安全的国家，拥有高品质矿体和较低成本。而且，一定要便宜。

上述收购条件清单是上周新加坡举行的亚洲矿业投资大会上，当被问及在大宗商品领域寻找的目标时，投资者最为常见的答案。

要满足这些条件几乎是毫无可能，这一点大概也正好解释了，为何尽管众多大宗商品正处低价，但实际并无太多矿业交易完成的现象。

尽管大型矿商的大规模并购交易经常登上新闻头条，比如力拓收购加拿大铝业，BHP与Billiton合并，之后又将多数业务剥离成为South 32公司等等，但矿业的并购活动主战场往往是在较小规模企业。

只有在这种层级的矿企，才会吸引私募股权、家族企业和中等规模的矿商大展身手，要么通过交易，要么赌一把通过公开上市筹资，来为项目开发提供所需要的现金。

在新加坡会议上很明显的是，有大量资金在寻找投资机会，但同样显而易见的是，对于当前市场而言，投资决定的门槛被设得过高。

投资者几乎没有兴趣为勘探项目提供种子资金，认为这可能耗时过长，因而无法给他们带来任何收益，即便潜在收益率非常高。

另外，投资者对风险较高的地区也不感兴趣，例如蒙古或缅甸，主要是认为与加拿大和澳洲等较安全地方的类似项目相比，这些地区的项目并不能产生足够高的溢价。

“最理想的是，你希望找到一个刚刚投产的金矿，位置在西澳交通便捷的地方附近。但问题是，即便你能找到，也不会很便宜，”一位投资者说。由于未获授权向媒体发表看法，该投资者希望匿名。

这听起来或许有些违反直觉，但过去几年大宗商品价格大跌已经大大增加了矿业并购的难度，因潜在投资者现在不得不考虑到，低价可能持续很长时间并对项目经济效益造成影响。

这意味着虽然存在大量可供收购的矿山和项目，但鲜有矿山和项目处在成本曲线上最低的四分之一之列，这降低了它们在当前市场的吸引力。

贱卖的资产自然有其原因，最可能是因为成本基数太高，需要更长期间才有经济效益。

**价格上涨将刺激并购**

大宗商品价格需要持续上涨，或冒险意愿上升，才能增加成本较高资产的吸引力。

根据毕马威(KPMG)季度报告，去年第四季矿业并购活动触及自2012年毕马威开始追踪该行业以来的低谷。

“不管是交易金额，还是交易数量，均创下新低，”毕马威称。“全球范围内宣布了11笔大型并购，其中八笔的金额超过1亿美元。全球总交易金额为32亿美元，较前一季低70.5%。”

黄金矿业并购在去年第四季占据首位，占交易总金额的51%；其次是一笔铁矿石产业并购，占交易金额的21%；煤矿业并购排名第三，占交易金额的10%。

如果说小型业者在等待大宗商品价格和人气好转，大型业者是否也是如此？

必和必拓(BHP.AX)首席执行官麦安哲(Andrew Mackenzie)告诉澳洲人报，全球最大的矿商“准备出手”，但他也预计就算有并购“也不会太多。”

他在4月12日刊出的采访中表示，“我们不想要太专注于此，若出现百年难遇的交易，我们会努力争取，但我们不想要透过收购让公司重新变得复杂，我们肯定也不想要买回那些如果四五年前处在我们的资产组合中，我们可能已经剥离了的一系列资产。”

换句话说，若必和必拓发现绝佳契机，该公司会加以把握，但这真的不是公司当前的重点。

在南非创立、并在伦敦上市的英美资源集团(AAL.L)正试图藉由出售多项资产来瘦身。

目前为止该集团的澳洲煤矿资产已获得一些买兴，这项资产的价值可能达15亿美元，不过目前为止还没收到确定的收购提案。

嘉能可(GLEN.L)也寻求出脱澳洲煤矿相关资产，不过这次出售的标的物为运煤列车而非矿山，这家大宗商品生产商暨贸易商希望能够在第三季之前完成交易。

嘉能可已经成功地以25亿美元出售农业部门40%的股权，藉以降低负债。

整体而言，矿业仍在努力吸引大规模的并购，而黄金是许多投资人的优先选择，这点相当具有启发性；黄金是今年以来表现最佳的大宗商品之一。

这意味着并购活动增加的前提，在于商品价格回升，或至少让人感觉到已经触底。(完)