《RUSSELL专栏》若中国限制自朝鲜进口 高企的焦煤价格或进一步上涨

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿12月5日 - 如果中国决定压制自朝鲜的炼焦煤进口，则已经居高不下的焦煤价格可能会受到进一步的提振。

针对朝鲜进行的第五次核试验，联合国安理会上周对朝鲜施加了新的制裁，将其煤炭年出口量限制在750万吨，或总值4.009亿美元。

这对于中国的高质量炼钢用煤的进口来说，是一个不小的数量。朝鲜是中国最大的炼焦煤供应国之一。

中国海关数据显示，今年前十个月自朝鲜的煤炭进口量为1,851.7万吨，同比增长12.8%。

虽然中国之前曾承诺禁止与朝鲜进行煤炭贸易，但今年自朝鲜的进口量还是大增。

迄今为止，中国政府的官方立场是中国将基于联合国安理会的制裁规定履行责任，但与今年早些时候的情况一样，这种承诺似乎并不是绝对的。

中国稍早并未执行禁止从朝鲜购买煤炭的制裁规定，因为豁免条款允许出于“人民福祉”或“民生目的”而进口朝鲜煤炭。

中国外交部12月1日表示，中国将执行新的制裁决议，制裁措施不能损害与朝鲜的“正常”贸易或对平民造成影响。

“2321号决议制定了新的措施，表明了安理会的决心，同时也指出必须避免对朝鲜平民和人道主义需要产生不良后果，此举并非要对正常贸易造成负面影响，”中国外交部发言人耿爽表示。

这似乎将取决于中国认为会对朝鲜民众造成何种负面影响，看起来在制裁问题上，中国当局为自己留出了回旋余地。

**焦煤看多讯号**

当然，新制裁措施1月付诸实施时，中国煤炭交易商若能获准继续自朝鲜买进，他们肯定很高兴。

中国据信是唯一买进朝鲜煤炭的国家，而煤炭是朝鲜赚取外汇的主力产品。

中国海关数据将朝鲜煤炭列在能量值高的无烟煤项下，适用于熔炉炼钢，且用于朝鲜附近东北省份的陶瓷工业。

俄罗斯是中国无烟煤的第二大供应国，但今年前10个月供应中国数量仅186.7万吨，不到朝鲜进口的十分之一。

朝鲜无烟煤的主要竞争对手为来自澳洲及蒙古的焦煤。

中国今年前10个月澳洲焦煤进口量增长11.3%至2,345万吨，来自蒙古进口暴增75.3%至1,747万吨。

中国钢铁产量越来越高，政府却发出限制国内煤炭生产的政策指令，两种因素的综合作用导致炼焦煤价格大幅走高，中国市场在努力吸收海运市场上的任何一吨可用炼焦煤。

大连商交所炼焦煤期货12月2日收报每吨1,276元人民币(185.46美元)，较年初价位涨126%。

这种涨势在近几周有所收敛，因为中国当局已采取行动试图给大宗商品市场降温，国内相关交易所要求提高最低交易保证金并收取更高的费用。

澳洲炼焦煤上周收报每吨308.70美元，较去年底收盘价每吨77美元高出三倍多。

有鉴于中国对炼焦煤的强劲需求，2017年朝鲜煤炭可能减少至多1,200万吨，将会是对炼焦煤价格非常利好的信号。

有可能出现的情境是，中国政府将促使国内炼焦煤矿商加大产出，也可能来自朝鲜的进口不会像联合国新制裁条例暗示的削减那么多。

但就目前来看，炼焦煤今年的异常上涨又获得了一个可以继续的理由。

朝鲜煤炭出口图表：tmsnrt.rs/2gBHw6G

(完)