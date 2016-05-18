《RUSSELL专栏》中国低价囤积战略储油高峰已过 原油进口增速料放缓

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿5月18日 - 中国囤积原油的速度，看来比市场预期更快，这一方面是在利用低油价的机会，但可能也是把进口原油需求挪前。

中国当局并未公布实际流入战略石油储备的数量，但只要把进口及国内生产的石油供给，扣掉炼厂加工使用量，就可以推算出一个大概数字。

国家统计局5月14日公布，中国4月天然国内原油产量同比减少5.6%，降至1,659万吨，相当于404万桶/日。

这是2013年7月以来最低日产量，今年1-4月产量较上年同期减少2.7%，降至约411万桶/日。

虽然国内原油产量下滑，显示中国的油企同样无法不受低油价的压力影响，但国内产量减少的部分，由大幅升高的进口原油弥补绰绰有余。

今年前四个月原油进口1.237亿吨，相当于每日进口约746万桶，比去年同期高11.8%。

把中国原油进口和国内产出都算在内，今年1-4月的原油供应总计为1,156万桶/日。

今年前四个月炼厂总产能提高2.9%至约1,069万桶/日。

这意味着，每日约有87万桶原油没有在炼厂加工，也就是说这部分原油很有可能用于商业或战略存储。

这说明，中国补充库存的速度远快于路透去年12月对分析师调查的预期。

据路透调查，中国2016年战略石油储备增加7,000-9,000万桶，或该区间高端的约24.5万桶/日。

若所有过剩的原油确实都进入储备，则意味着仅今年头四个月就增加了约1.05亿桶，比分析师对全年的预估还多。

值得注意的是，有分析师预计会有更多的原油进入战略储备，Energy Aspects预计今年会增加1.5亿桶。

如果中国保持这样的原油进口量来扩充储备，目前看即便最乐观的预期也会被超越。

**进口增长放缓？**

中国目前正在进行第二阶段的战略储备，可储备2.448亿桶原油，Thomson Reuters Oil Research and Forecasts预计今年底将完成该阶段储备。

计划的第三阶段储备的容量尚未披露，预计将在2020年完成，而中国致力于实现相当于90日进口量的储备目标。

这样看来，未来几个月中国似乎仍能进一步接纳原油，来充实其战略储备。但问题在于能否维持和1-4月那样的速度。

未来几个月储备速度可能放缓，导致原油进口增长减速。

当前情况或许正是如此，汤森路透Oil Research and Forecasts初步评估5月进口量为2,947万吨，低于海关公布4月的3,258万吨。

油价回升可能亦妨碍了中国进口石油补充储备。布兰特原油周二结算价报每桶49.28美元，约较1月20日触及的2016年以来收盘低点27.88美元高出77%。

的确，过去经验显示，中国通常会在认为油价便宜时加紧买进，当认为油价升得太多、太快时则放慢速度。

这不表示中国对原油的进口将要逆转并进入负数，倒不如说这表明今年1-4月进口快速增长的势头可能要开始慢下来。

图表：布兰特原油vs中国原油进口 tmsnrt.rs/1R7ldyM (完)