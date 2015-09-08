《RUSSELL专栏》被中国打破的中东原油定价机制是否有复原一日？

撰稿 Clyde Russell 编译 张明钧/李爽/王洋

路透新加坡9月8日 - 对于亚洲油品市场现况，可能除了一些中国人士之外，没有人感到满意，但或许这些中国人士也不该沾沾自喜。

当中原因很多，但最重要的是运往亚洲炼油业者的大量中东原油的定价机制瓦解，并陷入混乱。

现有的机制有很长一段时间运作良好，但在中国崛起成为全球最大原油进口国之后，其规模庞大的国营企业--中国石油(601857.SS)及中国石化60028.SS旗下贸易部门所拥有的影响力也与日俱增。

中国石油旗下的联合石油、以及中国石化旗下的联合石化，在过去一年之内已在迪拜原油每日定价中确立了主导地位；迪拜原油指标价格为沙特、伊朗及伊拉克等产油国所采用，做为运往亚洲船货的定价基准。

两家中国业者积极进场操作，联合石油大量买进、联合石化则大量抛售，已经导致中东原油价格较安哥拉、尼日利亚等大西洋盆地石油，以及巴西等拉美国家所产石油价格更为昂贵。

因此，中国以外的所有相关业者，包括产油国、贸易商、以及炼厂等，其经营都变得更加困难。

对于最大石油出口国沙特而言，这周态势的变化已经使其难以将官方售价维持在能确保维系市占率的水准。

就嘉能可(GLEN.L)、托克(Trafigura)、摩科瑞等交易商而言，他们不再是做市商，而是正在被迫接受利润压缩的价格，他们如今发现难以找到实货船货的供应来源。

中国以外的炼厂也不得不支付高于他们所认为的定期合同下合理水平的价格，这降低了他们的利润率，并威胁到他们希望的定价稳定性。

沙特、伊拉克、伊朗和科威特等中东产油国的官方售价，参考定价机构普氏(Platts)提供的迪拜指标原油价格来确定。

而普氏则通过每日交易窗口来发现价格。市场参与者可以在这个交易窗口买卖获批品级船货，目前包括阿曼、迪拜和上扎库姆原油。

之前这种定价模式运作顺利，因为普氏迪拜Market on Close(MoC)定价过程中，有充分的实货原油供应来满足买家需求。

**中国买家主导定价**

但中国联合石油大举买盘扰乱了市场，因为其买入规模之大，使得市场担心MoC定价体系可用船货会告罄。8月时，该公司购入创纪录的船货，而主要卖家是联合石化。

对于两家公司相互大举买卖的原因，有一大堆理论可以解释，这似乎是牺牲中国其他市场参与者的利益，而给联合石油带来好处。

即便是在当时，对于联合石油能否通过纸货交易赚取足够得了利润，以弥补在实货市场上以相对高价买进迪拜原油的亏损，也存在明显的怀疑。

可以肯定的是，即便联合石油能够获得利润，迪拜原油价格的上涨，正让中国整体上每个月多花数百万美元。

不过在某种程度上，中国贸易商的动机是什么并不重要，重要的是产生了什么影响，以及倘若其他市场参与者认为当前的体系不再有效时，他们能做什么。

目前程序的问题在于，现在大约有120万桶/日的阿曼、迪拜和上扎库姆石油(Upper Zakum Oil)可自由交易。

普氏在考虑加入更多的油品进来，比如阿布扎比的穆尔班原油和卡塔尔的Al-Shaheen原油，但这很有可能将MoC程序的原油可取得数量增加约三分之一，接近每日200万桶。

鉴于中石化和中石油的原油日加工量加起来可达约800万桶，加进来新增油品可能也不够。

“如果给一只大象50块小甜品，而牠嫌不够，给牠70块的话情况就不同么？”这是本周新加坡的一次年度行业会议上，一位市场参与者提出的问题。

**问题料将持续存在**

那要怎么解决这个问题呢？

中国正筹划在上海能源交易中心推出一项期货合约，将以人民币计价，在上海交割，存储放在中国东北部。

合约可能在10月推出，但能否快速获得市场广泛接受，还是个未知数。

一些市场人士对于在中国进行交割感到担忧，因为原油船货的潜在买家数量有限，另外一些人则指出，合约以人民币交易的货币风险，恐怕会成为问题。

另一个可能的解决方案是，沙特阿拉伯等产油国放弃普氏价格系统，转而采用迪拜商业交易所(DME)的阿曼合约OQc1，该合约能够进行交割，并可减少交易对手风险。

短期看这是最合理的解决之道，因为联合石油与联合石化将发现，要像主宰普氏MoC的经验那样，去掌控迪拜交易所这样一个受到监管的市场，难度会大得多。

其它解决方案还包括，根据一个石油品种系列建立一个新的中东指标合约，比如伊拉克巴士拉轻质油和巴士拉重质油，但这需要花费时间来获得市场认同，即便从中期来看也一时无法做到。

现实就是，即便中东原油定价系统目前已经显示出功能失调，但也没有轻而易举的解决方法，市场参与方将不得不调整他们的策略，以适应目前的局面。（完）

(审校 王洋/蔡美珍)

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