《RUSSELL专栏》原油价格节节败退 中国储备步步高升

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell; 编译 田建华/戴素萍/王丽鑫/于春红
路透澳洲朗塞斯顿11月26日 - 中国近来在油市做出两个出人意外之举，一是承诺提高石油战略储备透明度，二是在新加坡每日交易窗口中非常公开地买入原油。
而不令人意外的是，中国与过去五年的模式一样，加大购买量。
从2009年开始，每当判断油价相对低廉时，中国就有意增加原油买入。
这部分额外购买的原油大多流入战略和商业库存，近几年这两部分库存都在急速增长。中国国家石油储备一期工程已经建成投用，并灌装，二期市场储备也部分灌装。
另外商业库存也随着提炼产能一同增长，这倒不足为奇，因炼厂至少拥有三周库存是行业准则。
战略和商业储备变化若能得到官方证实当然好，但推算出中国在增加原油储备也不是难事。
根据炼厂投入/产出、国内原油产量和净进口粗略计算得出原油盈余，路透估计今年前10个月约为每日逾36万桶。
鉴于最近国际油价下跌，未来几个月这个数字有可能更大。布兰特原油期货LCOc1从6月19日触及的年内最高收位每桶115.06美元大跌32%，周二收于78.33美元。
**油价与进口的联系**
2011年4-9月布兰特原油价格下跌约18%时，中国当年11月的进口较7月提高16.7%。
2012年3-6月布兰特原油期货跌逾20%，中国10月进口较8月激增28.6%。
2013年1-5月布兰特原油期货下降约13%，中国7月进口较2月就增加了25.6%。
尽管中国原油进口有季节性因素干扰，但看来当价格下跌时，中国买进更多，使得从购买到交运的时间差有一至两个月。
汤森路透Oil Analytics预测，中国11月进口料将从10月的2,409万吨增至2,500-2,600万吨。如果11月进口量达到预估区间的高端，这将相当于每日633万桶，较10月的567万桶增加了11.6%。
12月进口料也会增加，尤其是中国石油(601857.SS)旗下贸易公司中国联合石油(Chinaoil)，上个月在普氏(Platts)交易窗口买进创纪录的47船原油，相当于2,400万桶。
交易商表示，由于中联油通常偏爱在该所谓的窗口之外买进实货原油，因此此举并不寻常。
外界一直揣测中联油额外买进的原油中大多会作为战略或商业储备，不过鉴于冬季需求旺季到来，其中一些原油可能将经过精炼以满足冬季需求。
也有可能的是，中联油正试图推行一项贸易战略，即用最高调的方式来购买原油，藉此推升实货升水，同时在纸货市场进行交易，冀望实货市场的任何损失可望被衍生商品市场的升势所抵销。
中国原油进口和油价比较图表：link.reuters.com/num53w
**借低价提高库存**
尽管如此，简单的事实却是中国进口似乎将增加，如果有更多原油流入库存的话，可能将维持这一态势。
中国国家统计局11月17日公布，国家石油储备一期工程建成投用。一期工程石油储备量约为9,100万桶，但这只相当于九天的消费量，而国际能源署(IEA)要求为90天的消费量；中国不是IEA的成员国。
据咨询机构Energy Aspects称，部分投用的二期工程目前可能将储备约8,000万桶石油。
这不到计划储备量1.7亿桶的一半，意味着假设准备继续储存石油的话，那么仍有大量进口空间。
这增加了未来几个月中国可能增加原油进口的可能性，尤其是在假如油价维持在近四年低点的情况下。(完)
(译文审校 张明钧/于春红/艾茂林)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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