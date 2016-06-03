《RUSSELL专栏》OPEC维也纳会议没有实质成果 但至少还一团和气

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译/王颖/戴素萍/许娜/孙茉莉

路透澳洲朗塞斯顿6月3日 - 有人认为石油输出国组织(OPEC)维也纳会议是成功的，因为沙特与伊朗在尽力修好；也有人认为会议是失败的，因为所有成员国都可以随心所欲地生产。两种看法都有道理。

市场对昨日的OPEC维也纳会议期待值很低，所以会后似乎是正面评价居多。

4月的多哈会议有非OPEC产油大国俄罗斯参与，被广泛认为是彻底失败了。因为人们本来期待能达成冻产协议，结果却是海湾成员国沙特和伊朗的不欢而散。

虽然周四的OPEC会议也未能达成限产协议，而且实际上连个明确的策略也没能拿出来，但却出现了一些令人鼓舞的迹象。

首先是沙特新任能源部长法力赫缓和了口气，他力图安抚市场，说沙特作为全球最大原油出口国将稳妥行事。

法力赫对记者表示，“我们在策略上将会非常温和，确保无论如何都不会让市场太过震惊”。

换言之，沙特将继续其当前的策略，即尽量生产所能出售的产量，并让市场来决定油价。

伊朗方面，也比较放下身段，但也同样坚持将持续扩大产量，直到回到其认为合理的市场份额。

伊朗石油部长尚甘尼表示，他的国家不支持产量上限，而且其产量配额应该要按照约占OPEC总产量14.5%的历史水准来决定。

按此水准，伊朗的产量配额约为每日470万桶，这远高于市场对当前伊朗产量约350万桶/日的预估。

**产油国继续逐鹿亚洲市场**

周四会议给人留下的主要讯息是，自12月OPEC会议以来实际上一切都没有改变。当时那次会议实际根本就未限制成员国产出。

12月会议后，布兰特原油LCOc1在1月20日重挫至13年低位每桶27.10美元，毫不令人意外。

此后，由于包括美国部分页岩油生产商在内的高成本产油商减产，且加拿大野火、利比亚和尼日利亚等国动荡导致产量减少，布兰特原油反弹，周四收报每桶50.04美元。

沙特通过低油价挤出市场供应的战术已开始见效，但油价近期上涨或许更多地归因于产出受到干扰。

需求面也出现一些正面迹象，亚洲主要进口国--中国和印度的需求均强劲增长。

中国今年头四个月原油进口增加11.8%，至约746万桶/日。印度4月的进口量较上年同期跳涨15.6%，今年前四个月的进口量达到约431万桶/日。

中国原油进口仍主要受战略石油储备推动，而印度则更多源于国内经济增长强劲带动汽车销售和燃料消费。

中国和印度都是沙特、伊朗和俄罗斯激烈争夺的市场，且OPEC会议丝毫不见市占率之争有减弱迹象。

今年迄今俄罗斯超过沙特，成为中国最大的原油供给国，伊朗也在亚洲市场分得一杯羹，5月伊朗对亚洲的发货量料较上年同期跳涨60%。

总体来看，在维也纳召开的OPEC会议并没有给原油市场带来任何改变。如果说有什么成绩的话，那就是大家似乎都在努力学习相处之道，这为12月要召开的会议，各方能进行更深层合作打下一定基础。(完)