《RUSSELL专栏》亚洲炼油利润率受到的提振可能将消退

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell;编译 许娜/张涛/张若琪/王颖

路透澳洲朗塞斯顿2月11日 - 在我们当地报纸的读者来信栏中，老生常谈的话题之一就是，如果原油价格在过去八个月暴跌了一半，为什么我的加油支出还是这么多呢？

写信的人总认为有什么阴谋，燃油零售商、精炼商和政府在搞价格欺诈，并希望有人、不管什么人来采取行动结束这种不公平的局面。

正如所有典型的阴谋论一样，其中一些指控有真实的成分，即便真实情况远没有写信人想象的那样阴险。

有一些普遍的趋势可以确认，而这并不是澳洲独有，亚洲其他许多国家也都受到了影响。

零售燃油价格的跌幅没有原油那么大，各国的原因各不相同。

亚洲的一个共同主题是，政府终于做了正确的事，利用油价大跌之机取消了燃油补贴。自去年6月以来，布兰特原油LCOc1累计下跌了50%左右。

中国和印度等国同时也在提高燃油税，一方面是为了增加财政收入，同时也是为了防止需求急速膨胀。

然而，燃油市场中发挥作用的主要因素并不是政府干预，而是亚洲炼厂重新提高获利。此前数年由于原油价格相对较高，炼厂的获利一直偏低。

澳洲的情况可以说明这种现象存在，因为过去一年，政府税率只有很小的变化，相当于每升为0.005澳元(0.004美元)。

澳洲汽油零售价在去年年中左右触顶之后，下降了大约25%，而布兰特原油按澳元计却下跌达42%左右。

如果不把每升0.386澳元的消费税计算在内，汽油零售价的跌幅约为33%，仍然小于原油的跌幅。

对照之下，中国汽油零售价以人民币计已较2014年6月的近期高峰下跌29%；印度则比去年7月下滑23%。

然而根据路透数据，同期新加坡炼油厂指标迪拜原油每桶加工利润已增长近一倍。

截至周二，炼厂每桶利润为8.80美元，远高于去年6月布兰特原油达115美元以上近期高点时的每桶平均利润4.84美元。

这符合炼厂在原油价格下跌时重建利润、在原油成本较高时压缩利润的长期趋势。

**好时光结束？**

炼厂的问题在于，或许最好的情况也就如此了；这是假设原油价格不继续跌，而在当前价位附近趋稳，然后在可预见的未来于上下区间20美元范围交投。

近几个月来炼厂之所以能够重建利润，部分原因是即便汽油零售价未充分反映原油价格跌幅，但需求仍有所增长。

中国汽油需求增速远远超过柴油，因为前者与消费者关联更紧密，而后者则是与工业密切相关。

官方数据显示，2014年12月汽油产量同比增长14%，2014年全年增幅为12.3%。

而2014年柴油产量仅增长了2.4%。这表明，汽油零售价格下降鼓励消费者驾车出行或购买不太节油的汽车，或两者都有。

但随着炼厂完成年度维修，且闲置产能投入使用，较高的炼油利润率可能会导致整个地区燃油产量上升。

新炼厂开工也将增加产量：沙特阿拉伯日产40万桶的Yasref炼厂本月开始出货，阿布扎比扩建后的Ruwais炼厂新装置也开始投产。

截至去年年底，中国炼油产能达到每日约1,400万桶，今年可能再增加36万桶/日。

中国有不少闲置炼油产能，中东以出口为主的工厂也是如此，因此从第二季开始，炼油利润率可能再次下降。(完)

(编译 许娜/张涛/张若琪/王颖；审校 杜明霞/蔡美珍/李爽)

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